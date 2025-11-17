Diego Santilli prepara nuevas reuniones con gobernadores, excluyendo a peronistas

El ministro del Interior, Diego Santilli, intensifica esta semana su agenda de reuniones con gobernadores, una acción clave instruida por el presidente Javier Milei para fortalecer el vínculo con el interior y conseguir el apoyo necesario en el Congreso.
El nuevo ciclo de encuentros comenzará cerca del mediodía de este lunes en Casa Rosada, con la recepción del mandatario rionegrino Alberto Weretilneck.
Según fuentes del Ejecutivo, la meta principal de Santilli es lograr el respaldo de los mandatarios provinciales para la aprobación del Presupuesto 2026 y obtener la luz verde para las reformas laboral, penal y tributaria. El Gobierno Nacional busca prioritariamente sostener la línea del equilibrio fiscal.
En este marco , el funcionario ya mantuvo encuentros con diez gobernadores, entre ellos Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Raúl Jalil (Catamarca), cumpliendo con la intención presidencial de «mantener un diálogo abierto para acordar y trabajar en conjunto».
El ministro del Interior pretende culminar las citas con los diez gobernadores que aún restan en su agenda. Sin embargo, cuatro mandatarios de extracción peronista continúan fuera de la lista de reuniones que encabeza el Ejecutivo: Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).
El sábado por la mañana, el diputado electo por la provincia de Buenos Aires mantuvo una reunión con el gobernador neuquino, Rolando Figueroa, en lo que marcó una nueva parada de su gira federal en busca de apoyos para el Presupuesto 2026.
«Mantuvimos una extensa reunión con el ministro del Interior, @DiegoSantilli, donde pudimos exponer los principales temas que la provincia tiene en agenda para trabajar junto a Nación», detalló Figueroa.
Santilli tiene un plan para recorrer el interior con el objetivo dialogar con los gobernadores, “escuchar sus agendas y propuestas de trabajo, y a su vez, dialogar con el Congreso Nacional para impulsar y promover las reformas estructurales que la Argentina necesita”.
Gentileza MinutoUno. M1.-
Más historias
FARMACIA DE TURNO EN ROQUE PÉREZ DEL LUNES 17: FARMACIA SALINAS
Incendio en el Polígono Industrial de Carlos Spegazzini, el intendente Granados informó que casi está extinguido el fuego
Crece el conflicto en Fate tras once meses sin aumento salarial y suspensión de trabajadores