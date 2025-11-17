Diego Santilli prepara nuevas reuniones con gobernadores, excluyendo a peronistas

El sábado por la mañana, el diputado electo por la provincia de Buenos Aires mantuvo una reunión con el gobernador neuquino, Rolando Figueroa, en lo que marcó una nueva parada de su gira federal en busca de apoyos para el Presupuesto 2026.

«Mantuvimos una extensa reunión con el ministro del Interior, @DiegoSantilli, donde pudimos exponer los principales temas que la provincia tiene en agenda para trabajar junto a Nación», detalló Figueroa.

Santilli tiene un plan para recorrer el interior con el objetivo dialogar con los gobernadores, “escuchar sus agendas y propuestas de trabajo, y a su vez, dialogar con el Congreso Nacional para impulsar y promover las reformas estructurales que la Argentina necesita”.

