Día Nacional del Bombero Voluntario- Muy Feliz Día a todas y todos!

El Día Nacional del Bombero Voluntario en Argentina se celebra cada 2 de junio. Esta fecha rinde homenaje a la fundación del primer cuerpo de bomberos voluntarios del país, creado en 1884 en el barrio de La Boca (Ciudad de Buenos Aires), gracias a la iniciativa del inmigrante italiano Tomás Liberti.
En esta fecha se reconoce el valor, la solidaridad y la vocación de servicio de los más de 66.000 hombres y mujeres que integran el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV). Estos servidores públicos cubren el 80% del territorio nacional para asistir a la comunidad en incendios, accidentes y emergencias.
SALUDAMOS EN ESTE DÍA A TODOS Y TODAS LOS Y LAS BOMBERAS VOLUNTARIAS, ESPECIALMENTE A LOS Y LAS DE ROQUE PÉREZ Y LA ZONA!
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