Día Nacional del Bombero Voluntario- Muy Feliz Día a todas y todos!

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

El Día Nacional del Bombero Voluntario en Argentina se celebra cada 2 de junio . Esta fecha rinde homenaje a la fundación del primer cuerpo de bomberos voluntarios del país, creado en 1884 en el barrio de La Boca (Ciudad de Buenos Aires), gracias a la iniciativa del inmigrante italiano Tomás Liberti.

En esta fecha se reconoce el valor, la solidaridad y la vocación de servicio de los más de 66.000 hombres y mujeres que integran el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV). Estos servidores públicos cubren el 80% del territorio nacional para asistir a la comunidad en incendios, accidentes y emergencias.

SALUDAMOS EN ESTE DÍA A TODOS Y TODAS LOS Y LAS BOMBERAS VOLUNTARIAS, ESPECIALMENTE A LOS Y LAS DE ROQUE PÉREZ Y LA ZONA!

Me gusta esto: Me gusta Cargando...