Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down: “Los derechos no tienen cromosomas”

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El Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down se lleva adelante este 21 de marzo, el número señala los 21 cromosomas de las personas que viven con esta condición genética y la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina lo conmemora con el lema “Los derechos no tienen cromosomas de más ni de menos”.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas y tal como indicó ASDRA, se busca visibilizar derechos y promover sociedades más inclusivas: “Invitamos a reflexionar sobre algo simple pero fundamental, ser parte importa. Los derechos humanos son universales. Sin excepción. Sin condición. Para todas las personas, con síndrome de Down o sin él”.

Esta fecha incita a poner sobre la mesa un contexto de recortes económicos en el área de discapacidad, impulsados por el ejecutivo, por lo que, desde hace meses que personas con discapacidad, familiares y organizaciones se movilizan, primero para exigir la Ley de Emergencia en Discapacidad y, ahora, por que la misma se cumpla.

La ordenanza fue reglamentada el pasado 4 de febrero y estableció un nuevo régimen de pensiones no contributivas, además, ordenó su aplicación inmediata, tras declarar la invalidez de un decreto anterior que había suspendido su ejecución por falta de financiamiento.

Esta reglamentación define con precisión los criterios de acceso al nuevo régimen de pensiones, las condiciones de permanencia, las incompatibilidades con otros beneficios, los procedimientos administrativos y los mecanismos de control correspondientes.

ADRA destacó ejes fundamentales en esta oportunidad: “La inclusión se construye en la vida cotidiana. Son gestos que parecen pequeños, pero que ayudan a construir una sociedad donde todas las personas puedan participar. El acceso al empleo es uno de los grandes desafíos que todavía enfrentan las personas con síndrome de Down en todo el mundo”.

“Cuando existen oportunidades reales, muchas personas con síndrome de Down desarrollan trabajos en distintos sectores: comercio, gastronomía, administración, servicios, atención al público, logística, entre otros. La discapacidad no define lo que alguien puede llegar a hacer”, añadió el comunicado.

En línea, enfatizó: “El trabajo no solo implica un ingreso económico, sino además, autonomía, reconocimiento social, vínculos y participación en la vida adulta. Cada oportunidad laboral que se abre ayuda a derribar prejuicios que durante mucho tiempo limitaron las expectativas”

“La educación inclusiva es otro pilar fundamental para la participación social. Cuando los niños y niñas comparten la escuela en diversidad, todos aprenden más que contenidos, sino también a convivir, respetar las diferencias, trabajar en equipo y reconocer que cada persona tiene habilidades distintas”, continuó la asociación.

“Las experiencias de educación inclusiva muestran que la presencia de estudiantes con discapacidad no perjudica el aprendizaje de los demás. Por el contrario, contribuye a generar entornos educativos más colaborativos y empáticos. Cuando la escuela es inclusiva, la sociedad del futuro también tiene más posibilidades de serlo”, cerró el textot.

La organización celebró Buenos Aires fue elegida como sede del 16° Congreso Mundial de Síndrome de Down, que se realizará del 22 al 25 de septiembre de 2027 en el Centro de Convenciones de la Ciudad. El evento reunirá a la comunidad global vinculada a esta condición, como familias, profesionales y organizaciones.

La organización estará a cargo de entidades internacionales y regionales junto y tendrá como eje promover la inclusión y derribar mitos. Bajo el lema “Lead Character”, el congreso se referirá a algo que parece obvio, pero muchas veces no lo es: las personas con este síndrome son sujetos de derechos, con acceso a salud, educación, empleo y vida independiente.

El encuentro también apunta a generar conciencia social y fortalecer políticas que garanticen una vida plena y digna. Una de las primeras figuras del encuentro será Dominique Kantor, integrante del Consejo Asesor de Personas con Síndrome de Down de ASDRA y oradora en la ONU, participará como ponente en la 15ª, junto al miembro del consejo asesor, Francisco Bulit.

Noticias Argentinas.-

Dominique Kantor, integrante del Consejo Asesor de Personas con Síndrome de Down de ASDRA y oradora en la ONU, junto a su compañero de equipo, Francisco Bulit.

Foto: Agencia NA – Redes sociales (Instagram ASDRA).-

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