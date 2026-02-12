Detuvieron a Claudio Uberti para que cumpla la condena por la valija de Antonini Wilson

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

El ex funcionario kirchnerista fue arrestado tras quedar firme la sentencia por el ingreso ilegal de casi US$800.000 sin declarar al país.

Claudio Uberti, extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), fue detenido por orden judicial luego de que el máximo tribunal dejara firme la condena dictada en su contra en la causa conocida como la “valija de Antonini Wilson”.

Sobre el exfuncionario pesaba un pedido de captura y quedó a disposición de la Justicia por disposición de la jueza Sabrina Namer, quien subroga en el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°1 y está a cargo de la ejecución de la pena.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la causa se remonta a la madrugada del 4 de agosto de 2007, cuando el empresario venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson intentó ingresar al país una valija con US$790.550 en efectivo, en billetes de 50 dólares, sin declarar ante la Aduana.

Antonini Wilson había arribado a Aeroparque en un vuelo privado junto a Uberti, funcionarios argentinos y ciudadanos venezolanos vinculados a PDVSA, en el marco de gestiones relacionadas con contratos energéticos y obras de infraestructura.

El dinero fue detectado durante un control de seguridad mediante un escáner operado por personal aeroportuario, pese a intentos de evitar una revisión exhaustiva.

Al ser consultado, Antonini Wilson afirmó inicialmente que transportaba “libros y papeles”, luego dijo que llevaba unos US$60.000, pero al abrir la valija se constató que el monto era ampliamente superior.

Posteriormente, el empresario —quien permanece prófugo— declaró ante el FBI estadounidense que el dinero tenía como destino el financiamiento de la campaña electoral del kirchnerismo.

Uberti es, además, uno de los arrepentidos en la causa de los cuadernos de las coimas, donde confesó haber trasladado bolsos con dinero recaudado de concesionarias viales para entregar a Néstor Kirchner, y sostuvo que Cristina Kirchner conocía esas maniobras.

La Corte Suprema, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó el último planteo de la defensa por cuestiones formales, lo que dejó firme la condena y habilitó su detención inmediata y cumplimiento efectivo de la pena.

Noticias Argentinas.-

Así lo detenían a Claudio Uberti. Foto: Agencia NA/Policía Federal.

Fotografía: Agencia Noticias Argentinas / Archivo.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...