Detuvieron a cinco personas que cometían extorsiones y estafas desde una cárcel

Cinco personas fueron detenidas acusadas por cometer presuntas extorsiones y estafas desde el penal de Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba.
La Policía de Córdoba informó a través de sus redes sociales que llevó a cabo allanamientos en la ciudad de La Calera, donde aprehendieron a los implicados, tres de los cuales habrían planificado los ilícitos en la cárcel mediante el uso de teléfonos celulares ingresados de manera ilegal.
Los oficiales concretaron el decomiso de más de dos kilos de cocaína, dos motos, teléfonos, cartuchos, chips, sustancias de corte, entre otros objetos de interés para la investigación.
Además, durante las requisas realizadas en el complejo penitenciario se secuestraron más dispositivos y droga, mientras que los involucrados quedaron a disposición de la Justicia.
Noticias Argentinas.- Foto Policía de Córdoba.-
