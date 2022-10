Desde junio organismos pedían la renuncia de Elizabeth Gómez Alcorta, Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, que renunció por el conflicto Mapuche (ver en notas anteriores).

Esto fue publicado por Libres del Sur en junio de 2022:

«Exigimos la Renuncia de Elizabeth Gómez Alcorta Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.

Las MuMaLá – Mujeres de la Matria Latinoamericana- y Libres y Diverses exigimos la renuncia de Elizabeth Gómez Alcorta, Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Han pasado 30 meses de gestión y la experiencia concreta en diversos territorios de la Argentina nos permite evaluar la debilidad de las políticas estatales llevadas adelante por el gobierno nacional y en particular la ineficiente gestión de Elizabeth Gómez Alcorta para abordar las necesidades y realidades que vivimos las mujeres y disidencias en el país.

En la gestión de la actual ministra no solo han sido escasas las iniciativas para abordar la particular desigualdad por razones de género, sino que las emprendidas resultan ineficientes, desarticuladas, discrecionales, fragmentadas y sin la suficiente inserción territorial.

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad fue un ámbito luchado, esperado, anhelado; los errores y desatinos contantes de la funcionaria a cargo deja mucho para analizar, y lo más preocupante, es que la deficitaria gestión provoca críticas y ataques (de propios y extraños, principalmente de la derecha) a esta institución que desde el feminismo supimos conquistar.

Hoy observamos y sufrimos:

– La inexistencia de políticas integrales, coordinadas, territoriales, con impacto y escala, acordes a la dimensión de la violencia machista y otras desigualdades por razones de género en la Argentina;

– La inexistencia de políticas coherentes y de impacto real para las personas LGBTIQ+ dada la extrema vulnerabilidad en la que se encuentran y la exposición diaria a ataques, crímenes de odio y discriminación sistemática;

– La ausencia de estadísticas que acerquen un diagnóstico de la dinámica de la violencia de género;

– La falta de información de los avances y logros de ámbitos como el Consejo Federal para el abordaje de los Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios.

– La ausencia de publicación de avances y logros del Consejo Consultivo Nacional y criterios de participación;

– Una gestión que integra y convoca a partir de la cercanía partidaria, de la discrecionalidad y con serios límites para escuchar a las organizaciones que trabajamos cotidianamente por una vida digna.

Por estos motivos, y porque como feministas no nos podemos conformar con gestiones que no solo no dan respuestas acordes, sino que cierran los oídos a las críticas y propuestas que siempre apuntaron a fortalecer el Estado, exigimos la renuncia de Elizabeth Gómez Alcorta.

Estamos convencidas/es de que es imprescindible levantar la vara en el diseño, administración e implementación de las políticas públicas que debe llevar adelante el Ministerio de las Mujeres Géneros y Diversidad y que debe hacerse con una nueva gestión más eficiente, feminista e interseccional.

También adjuntamos Informe del Registro Nacional de Femicidios, Femicidios Vinculados, Trans/Travesticidios, Lesbicidios y otras muertes violentas, elaborado por nuestro observatorio “Mujeres, Disidencias, derechos” de los primeros 6 meses del año.

Victoria Aguirre. Vocera Nacional

Gabriela Sosa. Directora Ejecutiva Mesa Federal

Mujeres de la Matria Latinoamericana.

Libres y Diverses».

Nota y fotografía gentileza: https://libresdelsur.org.ar/