Desarticularon una banda acusada de montar falsos operativos para robar

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Una banda acusada de hacerse pasar por personal policial para concretar robos agravados en distintos puntos de la zona norte del conurbano bonaerense fue desarticulada tras una serie de allanamientos simultáneos realizados en los partidos de Tigre y Malvinas Argentinas, informaron ayer miércoles fuentes policiales y judiciales.

El operativo se llevó a cabo en el marco de una causa por robo agravado por ser cometido en poblado y en banda, con intervención de la UFI de Don Torcuato, a cargo del fiscal José Amallo, luego de una investigación que se extendió durante dos meses.

De acuerdo con el parte oficial, personal de la EPDS Tigre y del GTO jurisdiccional realizó tareas encubiertas, análisis de cámaras municipales y privadas, recolección de testimonios y distintas medidas investigativas que permitieron identificar a los integrantes de la organización, reconstruir su modalidad de acción y detectar la logística que utilizaban para cometer los asaltos.

Como resultado de los procedimientos fueron detenidos Julio Esteban Baldes, de 58 años, señalado como jefe de la banda; Federico Mario Nahuel Baldes Gonzalez, de 31; Ana Laura Umbidez, de 30; Nicolás Giménez, de 39; Gabriel Emiliano Gavilán Herrera, de 28; y Luciano Matías Colayago, de 33, quien se encontraba indocumentado.

Además, los investigadores secuestraron un Volkswagen Fox presuntamente utilizado en los hechos, fundas de chalecos antibalas, dinero en efectivo, teléfonos celulares, gorras, prendas policiales y otros elementos de interés para la causa.

Según los voceros, la organización actuaba de manera coordinada y simulaba pertenecer a una fuerza de seguridad. Para eso, sus miembros utilizaban chalecos antibalas y armas de fuego cortas y largas, con el objetivo de reducir a las víctimas y facilitar el ingreso a viviendas y comercios.

La pesquisa vincula al grupo con varios hechos cometidos con la misma modalidad en el norte del Gran Buenos Aires. Entre ellos figura un robo ocurrido el 23 de noviembre de 2025 en la imprenta Madygraf, en jurisdicción de Garín, donde la víctima fue Eduardo Ayala, de 55 años; otro episodio registrado el 15 de enero de 2026 en Tigre, con Mariluz Roxana Ballena Tarazona como damnificada; un asalto cometido el 19 de febrero en Don Torcuato, donde la víctima fue Thiago Gabriel Alegre, de 18 años; y un cuarto hecho denunciado el 20 de febrero en el barrio San Pablo de El Talar, donde resultó damnificado Gastón Alberto Martínez, de 47 años.

Por esos episodios intervinieron también las fiscalías de Garín, Rincón del Milberg y El Talar, en coordinación con la fiscalía de Don Torcuato, según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas.

Con las detenciones concretadas en las últimas horas, los investigadores consideran que la estructura quedó desarticulada, mientras los acusados fueron puestos a disposición de la Justicia y avanzan las actuaciones para determinar si estuvieron involucrados en otros ataques de características similares.

Noticias Argentinas.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...