Denuncian que partido de Milei nombra como asesoras a modelos de OnlyFans

La joven de 23 años habló por Radio 10 y expuso el supuesto modus operandi que el partido libertario tiene al momento de seleccionar candidatos. Este hecho detonó en la decisión de escindirse del armado mileísta, que según Zurbriggen está reservado para una mesa muy chica.

«Mujeres que muestran mucho el cuerpo en redes sociales, tienen puestos más relevantes y se les da mucho más espacio en el frente», aseguró la joven en diálogo con Jorge Rial.

Zurbriggen señaló que «hay una gran desilusión, no solo por parte mía sino de toda una juventud que se está encontrando con una realidad muy distinta a la que le contaron«.

Y explicó que hay «mujeres rubias que muestran todo el día su cuerpo«. Aunque aclaró que «ellas pueden hacer lo que quieran», relató su desilusión porque «una esperaría que en un frente político haya un poco más de seriedad, que haya democracia”.

Además reveló que quería cerrar el teme, pero que Javier Milei la difamó diciendo que ella pretendía ser diputada. «Yo nisi quiera tengo la edad para serlo, tengo 23 años», manifestó Zurbriggen.

«Javier dijo que el tema de la juventud es un tema intrascendente, cuando la juventud es la base de tu movimiento, yo no sé en qué está pensando. Lamento mucho que piense de esa manera, que recapacite«, agregó la ex seguidora del libertario.

Zurbriggen, quien ocupó un lugar en la lista a legisladores de La Libertad Avanza en la legislatura porteña, hizo hincapié en la negativa de Milei para vincularse con la organización juvenil. Pero que el rechazo no fue únicamente con su agrupación, sino con otros grupos de «libertarios», aunque en esos casos, el no derivó por una cuestión financiera. «Ellos no pueden llevarlo a Milei por los montos que piden y son muchos los dólares que solicitan«, expuso.

Y concluyó: «Milei me puede hacer todas las denuncias que quiera, pero no voy a callar».

Nota gentileza de MinutoUno.-