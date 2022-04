Darío Grandinetti: «Veníamos de filmar cien películas por año y vamos a filmar con suerte quince»

En medio del ajuste sin fin que viene aplicando Mauricio Macri y luego de la avanzada que significó el virtual golpe institucional que aplicó la Casa Rosada y el ministerio de Cultura sobre el órgano oficial, el actor Darío Grandinetti remarcó la crisis que vive el cine argentino.

«¿Vieron que no mentíamos y no exagerábamos cuando hace tres meses lo echaron a (el despedido vice director del INCAA, Alejandro) Cacetta y lo maltrataron a (el ex director de la ENERC, Pablo) Rovito?», se preguntó en diálogo con el portal Infobae a propósito del estreno de su flamante película Te esperaré,dirigida por Alberto Lecchi y en la que comparte cartel con su hijo Juan.

El actor se refirió en la entrevista a la crisis que vive el cine argentino y la notoria reducción de estrenos en las pantallas comerciales. «Salimos a defender y nos acusaban de sobreactuar», apuntó y agregó: «Ahí está, pasó lo que dijimos que iba a pasar. Del mismo modo que está pasando en el país lo que muchos dijimos que iba a pasar en el 2015».

Afirmó que la situación le hace sentir «dolor, mucho dolor». En ese sentido, argumentó que «veníamos de filmar cien películas por año, vamos a filmar con suerte quince y el año que viene ni te cuento».

En relación a la actualidad nacional e internacional, dijo que volvió a desesperanzarse.

«No hace falta aclarar cuál es mi posición ideológica porque lo he dicho. Vivimos 12 años fantásticos de mejoras, faltaban cosas por hacer, pero estoy convencido de que ese era el camino. Y eso fue para mí una sorpresa, porque yo esperaba un futuro mejor para mis hijos y mis nietos, pero se convirtió en un presente eso que quería para el futuro. Y que ahora vayamos para atrás en tantas cosas es dolorosísimo. ¿Quién va a pagar por esta fiesta?», finalizó. Infonews.-