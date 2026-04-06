«Dale, manoteá»: una influencer grabó el saqueo a un camión de aceite de oliva en Mendoza

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El accidente ocurrió en la Ruta 40, donde vecinos se enfrentaron a pedradas con la policía para llevarse la carga que tenía como destino Brasil.

Un espectacular vuelco de un camión de carga en la Ruta 40, a la altura de Perdriel, Mendoza, derivó en un saqueo masivo que fue documentado y viralizado por una conocida influencer local. El incidente ocurrió el pasado viernes cuando un transporte de origen brasileño, que trasladaba aceite de oliva chileno hacia el país vecino, volcó tras una mala maniobra de una camioneta.

Lejos de la solidaridad, la escena se transformó rápidamente en un foco de tensión: decenas de personas se agolparon para llevarse la mercadería, mientras la influencer Julaa Greco narraba el minuto a minuto para sus 342 mil seguidores. “Volcó un camión y tenemos que ir a buscar. A ver qué hay. Dale, moco. Manoteá”, se escucha decir a la joven en el video que generó un fuerte repudio en redes sociales.

La situación escaló cuando la policía intentó resguardar la carga. Según reportaron fuentes policiales, los efectivos fueron recibidos con una lluvia de piedras por parte de la multitud que intentaba apropiarse de las botellas. El enfrentamiento resultó en destrozos de varios móviles policiales y obligó a un despliegue mayor para contener la resistencia activa de los vecinos, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

En las imágenes compartidas por la propia Greco, se puede ver de forma irónica cómo agradece a la provincia por los productos, mientras filma camionetas particulares cargadas con más de diez cajas de aceite sustraídas del semirremolque accidentado.

La velocidad del mercado negro digital quedó en evidencia pocas horas después del siniestro. Según pudo constatar un medio mendocino, las mismas botellas de aceite de oliva chileno que yacían en la calzada de Luján de Cuyo comenzaron a aparecer publicadas en plataformas como Marketplace.

La oferta de los productos robados en circuitos de compraventa digital muestra la rapidez con la que la mercancía de siniestros viales ingresa en mercados secundarios, saltándose cualquier control sanitario o impositivo.

Este episodio reaviva el debate sobre la seguridad en las rutas mendocinas, recordando un antecedente similar ocurrido hace seis meses en Guaymallén. En aquella oportunidad, un camión frigorífico cayó de un puente en el Acceso Este y derramó toneladas de carne. El escenario fue casi idéntico: enfrentamientos con la policía, uso de gases lacrimógenos y una multitud que justificaba el saqueo por la crisis económica.

Noticias Argentinas.-

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