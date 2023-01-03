DAKAR 2023: BENAVIDES 8VO. EN MOTOS Y ANDÚJAR 4TO. EN QUADS EN LA ETAPA 2

DAKAR 2023: BENAVIDES 8VO. Y ANDÚJAR 4TO. EN LA ETAPA 2
Clasificaciones 2023 al final de la etapa 2
Distancia total recorrida : 589.07 km
EL PILOTO DE MOTO Nº 47, EL ARGENTINO KEVIN BENAVIDES, CULMINÓ LA ETAPA 2 EN LA 8VA. POSICIÓN. CORRE CON EL EQUIPO RED BULL KTM FACTORY RACING. Y VA 4TO. EN LA CLASIFICACIÓN GENERAL.
POR SU PARTE EL PILOTO DE QUADS (CUATRICICLO) DE LOBOS, MANUEL ANDÚJAR, FINALIZÓ LA ETAPA 2 EN LA 4TA. UBICACIÓN Y VA 2DO. EN LA CLASIFICACIÓN GENERAL.
INFORMACIÓN Y FOTOGRAFÍA GENTILEZA PÁGINA OFICIAL DEL DAKAR 2023.-
En la foto el argentino Kevin Benavides.-