DAKAR 2023: BENAVIDES 8VO. EN MOTOS Y ANDÚJAR 4TO. EN QUADS EN LA ETAPA 2

DAKAR 2023: BENAVIDES 8VO. Y ANDÚJAR 4TO. EN LA ETAPA 2

Clasificaciones 2023 al final de la etapa 2

Distancia total recorrida : 589.07 km

EL PILOTO DE MOTO Nº 47, EL ARGENTINO KEVIN BENAVIDES, CULMINÓ LA ETAPA 2 EN LA 8VA. POSICIÓN. CORRE CON EL EQUIPO RED BULL KTM FACTORY RACING. Y VA 4TO. EN LA CLASIFICACIÓN GENERAL.

POR SU PARTE EL PILOTO DE QUADS (CUATRICICLO) DE LOBOS, MANUEL ANDÚJAR, FINALIZÓ LA ETAPA 2 EN LA 4TA. UBICACIÓN Y VA 2DO. EN LA CLASIFICACIÓN GENERAL.

INFORMACIÓN Y FOTOGRAFÍA GENTILEZA PÁGINA OFICIAL DEL DAKAR 2023.-

En la foto el argentino Kevin Benavides.-

 

 

Acerca de Redacción

¿QUIÉNES HACEMOS ESTE MEDIO? ***Carlos Zampini. Director de este medio. Jefe de Redacción y Contenidos desde agosto de 2008 de este medio. Periodista/Locutor Matriculado/Fotógrafo profesional, egresado del Círculo Argentino de Periodistas. SIPREBA Nº 2524 (Sindicato de Prensa de Bs. As.). ***Flavia Farias: Redacción. Técnica en Política, Gestión y Comunicación egresada de la Universidad Nacional de Avellaneda. Prensa del Movimiento Evita de Roque Pérez. Colaboradores especiales y coberturas fuera de Roque Pérez: ***Lidia Teresa López, sección cultura y educación. Investigaciones y redacciones especiales. ***Olivia Zampini e Ignacio Lazzero (Sección Deportes). RPEREZNETONLINE.COM.AR Desde agosto de 2008 informando con la verdad. E-MAIL: [email protected]

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