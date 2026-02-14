Curso de Manipulador de Alimentos en Roque Pérez

Compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio de Roque Pérez, a través de la Dirección de Bromatología, a cargo de Pablo Díaz, informa que se llevará a cabo un Curso de Manipulador de Alimentos, destinado para todos aquellos que se desempeñen o tengan interés en actividades vinculadas a la elaboración, manipulación y comercialización de alimentos.

La capacitación se realizará el sábado 28 de febrero, a partir de las 08:00 horas, en el Punto Digital, ubicado en Alem 1243.

Quienes deseen inscribirse deberán enviar vía WhatsApp la siguiente información: nombre y apellido, CUIL, número de teléfono, correo electrónico, domicilio, profesión y/o oficio.

Contacto: 2227 546996

Cupos limitados.

Desde la Dirección de Bromatología se informa que, una vez finalizado el período de inscripción, se dará a conocer el listado de los participantes.

Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer las buenas prácticas en la manipulación de alimentos, promoviendo la salud pública y la seguridad alimentaria.-

