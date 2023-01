Cuando defendés al gobierno que te paga el sueldo, «olvidás» que hay más de 10 millones y medio de gente que vive bajo la línea de pobreza

La portavoz de la Presidencia de La Nación, Gabriela Cerruti manifestó lo siguiente en declaraciones a una emisora radial: «No hay una crisis económica, hay algunas dificultades puntuales, pero estamos en un momento de mucho crecimiento. Además, el descenso de la inflación beneficia a los salarios y a los trabajadores». (???)

Realmente cuando se lee esa nota, se debe releer detenidamente, porque sino, se podría creer que la vocera se refiere a otro país y no a la Argentina. Claro que no hay que olvidar que el propio gobierno es quien le abona el sueldo y, seguramente con el monto de ese salario, nadie va a pensar que estamos en crisis económica, pero para comprobarlo solo basta con «intentar» ir a comprar alimentos, simplemente eso.

Desafortunadas declaraciones que intentan contarnos una realidad que no es tal. Olvidó la frase «La única verdad es la realidad».

MEJOR VIDA: Cuando uno no debe pasar dolores de cabeza para saber cómo va a poder pagar las facturas de servicios, cuando uno tiene un sueldo VIP, cuando uno vive sin ningún tipo de problema económico, cuando uno se viste con trajecitos y ropa que «no hablan español», cuando uno tiene un teléfono móvil de alta gama valuado en más de 1.000 dólares, etc., ¿qué problema se va a hacer por quienes no llegan ni siquiera al 10 de cada mes?. Esta gente vive en otra realidad. No conoce y si lo conoció alguna vez, ya se olvidó, de lo que era no tener nada dentro de la heladera, pasar frío, pasar hambre. Esta gente con un mejor vivir que el resto de nosotros, ya se aburguesó, como pasa en varios lados con varios políticos que eran «del pueblo» y que luego se olvidaron de su pasado. ¿No conoce a ninguno?

Pero hay que pensar en quienes la están pasando mal, muy mal. No se puede decir que un gobierno es popular cuando ese pueblo vive mal, mientras algunos/as viven como reyes y reinas. Sino hay que pasarse a esos partidos políticos de derecha, que al menos no la caretean, se sabe lo que son. Pero no se puede hablar de «Justicia Social» cuando NO EXISTE y está cada vez más lejos. Recordar: «La única verdad es la realidad» y hoy esa realidad es triste y muy dolorosa.

Volviendo, el índice de pobreza en Argentina de acuerdo a la página (oficial) del INDEC nos brinda el detalle que 10 millones 643.749 personas viven en la pobreza y que 2 millones 568.671 personas viven bajo la línea de indigencia.

Datos del INDEC en su página oficial:

Población bajo la línea de pobreza 36,5%, estos datos corresponden al primer semestre de 2022, ya que aún no han actualizado los datos y seguramente porque no deben ser mucho mejores.

Esto expresa el informe del INDEC: «28/09/2022. Incidencia de la Pobreza y de la Indigencia. Los resultados del primer semestre de 2022 correspondientes al total de aglomerados urbanos registraron que el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza (LP) alcanzó el 27,7%; en ellos reside el 36,5% de las personas. Dentro de este conjunto se distingue un 6,8% de hogares por debajo de la línea de indigencia (LI), que incluyen al 8,8% de las personas. Esto implica que, para el universo de los 31 aglomerados urbanos de la EPH, por debajo de la LP se encuentran 2.684.779 hogares, que incluyen a 10.643.749 personas; y, dentro de ese conjunto, 660.494 hogares se encuentran por debajo de la LI, lo que representa 2.568.671 personas indigentes».

Entonces, se debería pensar dos veces antes de expresar que«No hay una crisis económica, hay algunas dificultades puntuales», porque esas dificultades puntuales son nenes y familias que no tienen para comer, aunque Todos no lo vean o miren hacia otro lado.

La realidad económica de muchos, no es la misma que la de quienes cobran sueldos superiores a los $500.000. Hay que caminar las calles de los barrios humildes, no solo Puerto Madero, Recoleta y Barrio Norte.

El país duele, duele la desigualdad, duele la desidia, una Copa del Mundo no alimenta, solo trae un poco de alegría.-

Imagen captura del índice publicado en la página oficial del INDEC.-