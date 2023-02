Crítica situación de las lagunas en Roque Pérez

La sequía en Roque Pérez también hizo lo suyo. Pero quizás se podría haber hecho algo para que ciertas cosas no pasaran.

Tal como se aprecia en las fotografías, la laguna de Ratto aún tiene algo de agua, pero no ocurrió lo mismo con la laguna ubicada dentro del Parque del Bicentenario, conocido como Las 33 hectáreas, en donde no llegamos a ver ninguna parte de lo que antes era el espejo de agua, solo se aprecia vegetación.

En cambio en la laguna ubicada en el predio de la estación de servicio YPF de Ruta Nacional 205 y Ruta 30 (últimas dos fotos), sigue manteniendo un buen nivel de agua, ello se debe a que tiene dos bombas extractoras de agua. Algo que estimamos no debe ser tan difícil de hacer en las otras lagunas que se están secando, pero mejor no hablar de ciertas cosas como cantaba Luca Prodan, porque algunos hablan de ecología pero no saben realmente de qué se trata.

Las imágenes hablan por si solas.-

Fotos www.rpereznet.com.ar