Covid-19: Recomiendan el uso del barbijo en la provincia de Buenos Aires

El gobierno bonaerense volvió este jueves a recomendar «la utilización del tapabocas o barbijos, en espacios cerrados, como medida para la prevención de transmisión del coronavirus y otras enfermedades respiratorias agudas».

A través de la Resolución 1414 del ministerio de Salud publicada en el Boletín Oficial del distrito, además, estableció «la obligatoriedad del uso del tapabocas o barbijo en el transporte público de pasajeros» y recordó «el carácter optativo del uso del tapabocas o barbijo, en espacios laborales, recreativos y educativos, para aquellas personas cuyo uso implica alguna dificultad».

Fundamentos de la medida

En los fundamentos de la medida, se indicó que la nueva variante del coronavirus B.1.1.529 denominada Ómicron genera «preocupación en todo el mundo por el alto riesgo de contagio”.

«La variante Ómicron circula actualmente en el territorio provincial, la cual se caracteriza por su elevada transmisibilidad, con emergencia de sublinajes con mayor potencial de transmisión como el más reciente BA.2», se apuntó.

Se manifestó que «el elevado nivel de transmisibilidad de la variante Ómicron podría generar un repentino aumento de casos, tal como ocurrió en el mes de enero del corriente» y se apuntó que «el alto nivel de inmunidad alcanzado en la población permitió la continuidad de todas las actividades en un contexto de alta incidencia de casos, quitar los aforos máximos de espacios, dar inicio a la temporada escolar con presencialidad plena en las aulas y eliminar la cuarentena en contactos estrechos vacunados».

Por eso, se explicó que «en este contexto de altas coberturas de vacunación obtenidas y la consecuente protección frente a enfermedad grave se debe garantizar la continuidad de todas las actividades, y se continúa recomendando el uso de barbijos de calidad en espacios cerrados compartidos o ante aglomeraciones de personas».

También se solicitó «asegurar la ventilación de los ambientes; la higiene adecuada y frecuente de manos, toser o estornudar sobre el pliegue del codo y ante la presencia de síntomas, no acudir a actividades laborales, sociales, educativas, lugares públicos y evitar el uso del transporte público».

Nota gentileza de MinutoUno.-

Nota de esta redacción: creemos que debería volver a ser obligatorio el uso del barbijo en lugares cerrados y no optativo. Y recordamos que la pandemia sigue y que se sigue muriendo gente por coronavirus, dejemos de minimizar las cosas.

Hay varios casos en Roque Pérez y en localidades vecinas y en el resto del país, aunque ya no se informen, siguen los contagios.

Y sigamos desinfectando las cosas con alcohol por favor y volvamos a no compartir vasos, ni mate.

Cuidate, cuidanos!