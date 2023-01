Covid-19: Por favor, aunque sea usen alcohol para desinfectarse las manos

Desde rpereznet.com.ar nunca pusimos “post pandemia” o “la pandemia terminó”, sino todo lo contrario. Siempre creímos que la pandemia del Coronavirus aún no había terminado y no solo no terminó, sino que los casos van en aumento.

Por supuesto que a muchos no les conviene que se sepa, que sepamos la cantidad de contagiados y fallecidos que hay todos los días. Pero que no se difunda, no significa que no esté pasando y mucho menos, que la pandemia haya terminado, porque NO, no terminó.

Y aunque miramos los números fríamente y decimos tal cantidad de muertos, o tal cantidad de contagiados, para los que están contagiados o para los familiares que tienen una persona fallecida por este virus, no es un número más, las personas que murieron no son un número más, tenían una vida, una familia, tenían amigos, tenían sueños por cumplir, entonces no podemos hacernos los distraídos y no nos vamos a hacer los distraídos, al menos desde este medio no nos vamos a hacer los distraídos porque la pandemia sigue y hay gente que se sigue contagiando y se sigue muriendo.

En una reunión, una charla en septiembre de 2022, con una persona que tiene un cargo político, hablando del Coronavirus dijo: “Pero eso ya pasó” minimizando la pandemia y mirando con asombro que llevamos y usamos alcohol para desinfectar nuestras manos. Y desde que comenzó la pandemia nos ven siempre llevando nuestro alcohol para desinfectar los lugares donde nos vamos a sentar o las cosas que tocaremos (por ejemplo cubiertos si vamos a comer a algún lugar fuera de casa).

La página oficial de la Organización Mundial de la Salud sigue informando que el virus está en los objetos y si vos tocaste una cosa que tocó la persona que tenía COVID-19 o que estornudo arriba de ella y sus aerosoles cayeron sobre ese objeto, después si lo tocás con tu mano y te ponés la mano en la boca, en los ojos o en la nariz, luego te contagias, es así de fácil.

Nuestro consejo entonces es que hay que seguir llevando alcohol y cuando comprés algo tenés que ponerle alcohol a las cosas y cuando toques algo tenés que ponerte alcohol en las manos y hay que evitar tocar objetos innecesariamente.

También ponerle alcohol a los carritos del supermercado antes de tocarlo y a todo.

Con asombro vemos que en casi todos los lugares públicos ya nadie toma esa prevención y casi todos están como si la pandemia fuera algo del pasado, salvo algunos, los menos, que usan barbijo o alcohol.

Nosotros creemos que el uso de barbijo si no utilizás alcohol para desinfectar las cosas, no sirve, porque podés haber tocado algo que tenía el virus, luego llegar a tu casa, sacarte el barbijo y después tocarte la boca sin desinfectarte las manos y ahí es cuando te contagias. Siempre de acuerdo a lo que informa la OMS en su web oficial, no es que lo estamos inventando.

Por eso, todo cuidado o prevención es útil y ojalá seamos muchos los “locos” que seguimos cuidándonos.

La pandemia NO PASÓ!