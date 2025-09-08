Contundente victoria de Fuerza Patria sobre LLA por más de 13 puntos: 46,9 a 33,8

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

La alianza peronista Fuerza Patria se impuso ayer por más de 13 puntos sobre La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, al cosechar 46,96% de los votos contra 33,85%, respectivamente, con el 86,71% de las mesas escrutadas oficialmente.

En tercer lugar quedó el espacio de centro Somos Buenos Aires, con 5,40%, seguido por el Frente de Izquierda con 4,37%.

Con estos números, el peronismo consolidó su predominio en el distrito gobernado por Axel Kicillof, quien participó del armado de unidad que incluyó al PJ bonaerense —que conduce Máximo Kirchner— y al Frente Renovador de Sergio Massa, entre otros sectores.

La participación en la jornada alcanzó el 62,79% del padrón, según datos del escrutinio provisorio.

Resultados por secciones:

Primera Sección (Gabriel Katopodis y Malena Galmarini): Fuerza Patria 47,26% vs. LLA 37,16% — distribución: 6 bancas para el peronismo y 3 para los libertarios.

(Gabriel Katopodis y Malena Galmarini): Fuerza Patria 47,26% vs. LLA 37,16% — distribución: 6 bancas para el peronismo y 3 para los libertarios. Segunda Sección (noroeste bonaerense): PJ 35,43% vs. LLA 29,82%.

(noroeste bonaerense): PJ 35,43% vs. LLA 29,82%. Tercera Sección (conurbano sur; Verónica Magario, Facundo Tignanelli y Mayra Mendoza): PJ 53,86% vs. LLA 28,56% (lista de LLA encabezada por Maximiliano Bondarenko).

(conurbano sur; Verónica Magario, Facundo Tignanelli y Mayra Mendoza): PJ 53,86% vs. LLA 28,56% (lista de LLA encabezada por Maximiliano Bondarenko). Cuarta Sección : Fuerza Patria 40,28% vs. LLA 30,30%; Somos Buenos Aires 19,99% — reparto: 3 bancas para el PJ, 2 para Somos Buenos Aires y 2 para LLA.

: Fuerza Patria 40,28% vs. LLA 30,30%; 19,99% — reparto: 3 bancas para el PJ, 2 para Somos Buenos Aires y 2 para LLA. Quinta Sección (costa atlántica): triunfo de LLA con 41,56% (liderada por el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro) frente al PJ con 37,54%.

(costa atlántica): triunfo de LLA con 41,56% (liderada por el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro) frente al PJ con 37,54%. Sexta Sección : LLA 41,79% vs. PJ 34,13%.

: LLA 41,79% vs. PJ 34,13%. Séptima Sección : Fuerza Patria 38,22% vs. LLA 32,84%.

: Fuerza Patria 38,22% vs. LLA 32,84%. Octava Sección (región capital, La Plata): Fuerza Patria 43,61% vs. LLA 36,95%.

Otras fuerzas: Potencia 1,40%; Unión y Libertad y Nuevos Aires 1,29% cada una.

Noticias Argentinas.-

