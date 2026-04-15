Continúa la venta de bonos del Fondo Solidario de la Comunidad en Roque Pérez

Desde el Municipio de Roque Pérez se informa que continúa la venta de los números destinados a colaborar con el Fondo Solidario de la Comunidad, una iniciativa que permite acompañar distintas acciones en beneficio de los vecinos y vecinas del distrito.
Cada bono tiene un valor de $3.000 pesos y participa del sorteo de una moto 110 cc 0 KM.
Los puntos de venta son:
• Palacio Municipal
• Tienda Varielandia (Galería El Patio)
Se invita a toda la comunidad a sumarse a esta propuesta solidaria, que representa una oportunidad de colaborar y, al mismo tiempo, participar por un importante premio.-
Más historias
“¡ES UNA BANDA, VIEJO!”: CONDUCÍA CON 2.44 DE ALCOHOL EN SANGRE EN MENDOZA
Más gestiones para seguir mejorando la infraestructura de Roque Pérez
Guillermo Francos rompió el silencio y habló sobre Adorni: “Falló en sus explicaciones»