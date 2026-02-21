Condenan a una banda por tramitar visas a Estados Unidos con datos falsos de aspirantes

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Tres integrantes de la organización fueron sentenciados por el delito de asociación ilícita.

Tres integrantes de una banda que ofrecía diferentes servicios ilícitos para tramitar visas a Estados Unidos a través de datos falsos fueron condenados acusados del delito de asociación ilícita. Las sentencias se obtuvieron tras un acuerdo entre las partes en un juicio abreviado.

Según la acusación, dicha organización realizaba diversas maniobras para lograr, con información falsa, la obtención de perfiles aptos para tramitar la visa ante la Embajada de Estados Unidos.

Entre las múltiples maniobras se encuentran certificados de matrimonio inventados, acompañamiento a las entrevistas en la sede diplomática por parte de personas que se hacían pasar por la pareja del aspirante, registros apócrifos como trabajadores autónomos en bases de datos fiscales, confección de recibos de sueldo por trabajos nunca realizados y de resúmenes de cuentas bancarias, y elaboración de escrituras de dominio para acreditar falsamente la propiedad de inmuebles.

Desde el portal Fiscales detallaron que de la pesquisa se determinó que la organización funcionó al menos entre junio de 2020 y el 20 de abril de 2022, cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo a los tres sujetos en diferentes allanamientos realizados en la Ciudad de Buenos Aires.

Estas capturas, según supo la Agencia Noticias Argentinas, se lograron luego de una denuncia formulada por el representante legal de la Embajada de Estados Unidos en Argentina.

Luego, con la intervención de los teléfonos de los acusados, se pudo saber que las tarifas por los servicios ilícitos llegaban hasta los 10 mil dólares por persona.

Con la información obtenida, los tres acusados llegaron a juicio y, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata, Hernán Schapiro, reconocieron los delitos en su contra.

La jueza subrogante María Gabriela López Iñíguez homologó el acuerdo e impuso 5 años de prisión a Miguel Ángel Segovia, de 73 años, considerado jefe de la organización. En tanto, sentenció como integrantes a Maximiliano Emanuel Rodríguez (36) y a Hernán Javier Verón (35), quienes recibieron 4 y 3 años de prisión, respectivamente.

La pena también incluyó el decomiso de dinero en efectivo por más de $612 mil y poco más de 10 mil dólares -que fueron depositados en cuentas del Banco Nación tras su secuestro en los procedimientos en 2022-, contadoras de billetes, teléfonos celulares, computadoras y tres vehículos: un Hyundai Veloster, un Volkswagen T-Cross y un Toyota Yaris.

Un segundo tramo del caso continúa actualmente en la fase de instrucción sobre los delitos relacionados a la falsificación de documentos y sellos, por lo que los acusados podrían sumar una nueva condena.

