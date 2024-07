Con récord de ventas y visitantes cerró Caminos y Sabores edición BNA

Con la participación de más de 450 productores gastronómicos y emprendedores de 19 provincias, más de 100.000 visitantes disfrutaron de la feria.

Más de 7.000 millones de pesos en volumen de negocios.

Más de 60 chefs en vivo realizaron el paso a paso de más de 120 platos.

500 reuniones entre 240 expositores y 31 supermercadistas.

Este martes 9 de julio concluyó Caminos y Sabores edición BNA, nuevamente los números muestran que fue el lugar elegido por los visitantes para conocer y degustar productos gastronómicos, chefs y cocineros de primera línea de todo el país.

Una vez más el público acompañó la propuesta con más de 100.000 visitantes. Además todo lo acontecido en las cocinas, los pasillos de la feria y los detalles de las diversas historias de expositores fueron transmitidos por caminosysabores.com.ar, clarin.com y lanacion.com.ar.

La edición BNA fue récord en ventas

Este año los visitantes accedieron a importantes ofertas y se sumaron las promociones del Banco Nación que propuso descuentos del 30% en las compras de productos y hasta 3 cuotas en todos los stands adheridos.

Con más de 100.000 visitantes durante los cuatro días y ventas por 7 mil millones de pesos, Caminos y Sabores, volvió a reafirmar su compromiso federal. “Esta edición superó las expectativas de todos los productores que vendieron mucho más de lo que esperaban, en un contexto como el actual”, dijo Patricio Frydman, Gerente Comercial de Exponenciar. Con una oferta equilibrada que destaca la importancia de la variada producción gastronómica que se realiza a lo largo de todo el país, la feria atrajo la atención del público que, a pesar del frío, se acercó a La Rural y “aprovechó los buenos precios y ofertas para comprar y stockearse”, dijo Frydman. Además, agregó que “muchos productores que trajeron mercaderías para vender durante los 4 días, las vendieron en la primera jornada, y otros se quedaron sin nada al segundo día, por lo que tuvieron que salir a reponer”. Ante los buenos resultados, destacó que ya “hay productores que están aprovechando la preventa para asegurarse su stand y ubicación para el año que viene, muchos de ellos ampliándose en metros cuadrados”.

Casos de éxito

Con más de 80 años en el mercado, esta edición fue la primera participación de “Especias El Castillo” en la feria. La experiencias fue tan positiva que ya confirmaron su presencia para 2025. “Vinimos para que la marca muestre presencia y, desde ese punto de vista, estamos súper contentos porque lo hemos logrado. El público compró”, comparte su titular Hugo Antonietti, quien destaca que superaron los 10 millones de pesos en ventas. La gente eligió especialmente sus latas de pimentón, las nuevas marinadas, la vainilla y molinillos.

De igual modo churros “El Topo” superó todas sus expectativas en lo que fue su primera participación en Caminos y Sabores. Vendiendo cerca de 800 docenas durante las cuatro jornadas. Si bien la variedad más elegida fueron los de dulce de leche, el público también se animó a probar los churros de roquefort. “Nos gustó mucho y sería bárbaro volver el año que viene”, dijo uno de sus propietarios, Ian Waisblat, en el stand ubicado en el espacio del Banco Nación.

Más de 500 reuniones de Rondas de Negocios entre productores y supermercadistas

Durante la feria, los días sábado y lunes los productores gastronómicos tuvieron la posibilidad de reunirse de manera directa en el área de Rondas de Negocios con los representantes de grandes supermercados, cadenas regionales, distribuidores y cadenas gourmet. En total se realizaron 504 reuniones entre 240 expositores y 31 canales de distribución.

En esta edición, los encuentros coordinados por Soy Pyme, batieron récord de emprendedores inscriptos. “Muchos productores nos comentan que la ronda de negocios les brinda oportunidades de integrar canales a los que de otra forma no podrían llegar”, cuenta Sabrina Solnicki, una de las coordinadoras junto con Patricia Esperon.

“Es el cuarto año consecutivo que estamos participando de la ronda y año tras año nos vamos llevando nuevos proveedores, nuevos productos, apuntando a nuevas tendencias o a productos que realmente son interesantes para tener en nuestras tiendas. Conocemos productores que, si no es mediante Caminos y Sabores y las Rondas de Negocios, sería muy difícil poder desarrollar el contacto”, asegura Martín Jiménez de Cencosud.

Por su parte, la correntina Ana Arauz, Ing. en Alimentos y creadora de las premezclas para desayunos y meriendas saludables One to Fit, resaltó que el año pasado participó por primera vez de las rondas “consiguiendo los dos mejores proveedores hasta ahora en Buenos Aires”, motivo por el cual este año volvió a participar. “Si bien tenemos un stand, lo más enriquecedor es el contacto con cadenas o clientes que no son fáciles de llegar desde Corrientes, hablar por teléfono no es lo mismo que sentarse en una mesa, mirarlos a los ojos y explicarles tu empresa y tu sueño básicamente”.

Como novedad, este año “se concretaron ventas en el mismo momento de las reuniones para supermercados que se llevaron mercadería desde la feria”, dice Solnicki.

El Concurso Experiencias del sabor ya tiene sus ganadores 2024

Un panel de expertos del Laboratorio de Análisis Sensorial de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA), durante la tercera jornada de Caminos y Sabores edición BNA eligió a los mejores productos en las siguientes categorías:Aceite de Oliva Extra Virgen: LUYABA(Córdoba). Cerveza Rubia: EUTHOPÍA (Chubut)Dulce de Leche Familiar: Dulce de leche & Co. S.A.S (Buenos Aires). Miel de Abeja: KINTURRAY (Buenos Aires). Salame picado grueso: Don Ramón (Córdoba). Queso de Vaca de Pasta Semidura: FERMIER (Buenos Aires). Yerba Mate con Palo: ANDRESITO (Misiones).

El concurso Experiencias del Sabor se realiza en Caminos y Sabores desde el año 2006 y reconoce a los emprendedores que elaboran de forma artesanal sus productos con identidad territorial, mediante una llave distintiva.

Ganadores del primer concurso Copa Alfajor Argentino

Por primera vez en Caminos y Sabores, chefs e influencers eligieron en una cata a ciegas a los mejores en las categorías Regional y Tipo Marplatense.

En la categoría Regional, el primer lugar fue para Don Abel, una empresa familiar de Dolores, provincia de Buenos Aires. “Tomamos el desafío de revertir una torta típica dolorense en un alfajor”, contó Cristian Farías con gran emoción al subir al escenario.

Mientras que en la categoría Tipo Marplatense, el premio fue Camboya, provenientes de Mar del Plata, presente por primera vez en la feria. Haciendo honor a la ciudad más alfajorera del país, su titular Carlos Clasadonte, dijo que detrás del alfajor ganador hay “mucho laburo y mucho dulce de leche”. También recordó: “empezamos hace 13 años en la cocina de mi mamá, hoy hacemos 1600 alfajores por hora con una línea de producción de 11 metros”.

Donación de gorritos de lana

El emprendimiento Artelanas, por tercer año consecutivo estuvo presente en Caminos y Sabores edición BNA, y volvió a convocar a toda su comunidad mediante sus redes sociales para tejer gorritos de lana que fueron donados a la Fundación Margarita Barrientos.

En la última jornada, en el Salón del Gusto, se realizó la entrega de 700 gorritos que se suman a 400 más que llegarán en los próximos días desde el sur. De este modo son más de 1.000 los gorritos tejidos donados por tejedoras de todo el país a la Fundación Margarita Barrientos. “Siempre participé en Caminos y Sabores con la provincia de Río Negro, pero este año tenemos un stad propio en el Camino del turismo y las tradiciones. Somos un emprendimiento familiar y presentamos en ésta edición nuestra marca de hilados de algodón premium, sumado a tejidos crochet”, explica Adriana Iguacel, creadora de Artelanas.

Referentes gubernamental que visitaron Caminos y Sabores edición BNA

Este año, el Banco Nación fue sponsor naming de la feria y Daniel Tillard, el presidente de la entidad bancaria junto a Daniel Scioli, Secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación junto a Jorge Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires participaron del acto inaugural que puso a andar la edición BNA.

También visitaron los diferentes stands de Caminos y Sabores y dialogaron con los expositores Rogelió Frigerio, gobernador de Entre Ríos, Augusto Costa, Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires. Ignacio Lamote, Secretario General de CFI. Sonia Rojas Decut y Sonia Rojas Decut, senadores nacionales por la provincia de Misiones. Lisandro Catalán, Secretario del Interior de la Nación, Roberto García Moritán. Ministro Desarrollo Económico GCBA, Soledad Martínez por la Subsecretaría Turismo Provincia Buenos Aires, Valentín Díaz Gilligan, Presidente ENTUR, Guillermo Bernaudo, Ministro Producción de Entre Ríos, Gustavo Puccini, Ministro de Producción de Santa Fe, Juan Manuel Rigau, Ministro de Turismo de San Luis, Federico Fachinello del Ministerio de Industria Misiones, Gustavo Fernández por el Ministerio de Producción de San Juan, Fernando Desbots, Presidente FEHGRA, Dolores Mitre por LA NACIÓN e integrantes del Directorio de Exponenciar.

Caminos y Sabores es una gran vidriera que promueve el protagonismo de productores regionales argentinos, artesanos, cocineros y emprendedores que comercializan, exponen, presentan, toman contacto, difunden sus especialidades, realizan clases y demostraciones de su gastronomía. En síntesis, nuestro ADN cultural en su solo lugar.

Gentileza Prensa Caminos y Sabores.-