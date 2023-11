“Con la política de vouchers, la UBA tendría que cerrar sus puertas”, afirmó el rector Ricardo Gelpi

Los rectores de las 57 altas casas de estudio públicas se pronunciaron sobre las propuestas de arancelamiento del sistema. Antes que comience la veda electoral, estudiantes y docentes universitarios se movilizan en contra de avanzar hacia un sistema pago. El comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Universidades de todo el país organizan hoy distintas actividades en simultáneo para manifestarse “en defensa de la educación pública y en contra del arancelamiento universitario”. La medida llega después de que tanto la Federación Universitaria Argentina como el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se pronunciaran en contra de un posible arancelamiento ante un eventual gobierno de La Libertad Avanza.

“Si estas políticas se llevan adelante, la UBA tendría que cerrar sus puertas”, afirmó, por su parte, Ricardo Gelpi, rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), cuyo Consejo Superior se reunión de manera extraordinaria.

En el último debate de candidatos entre Sergio Massa y Javier Milei, este último negó un arancelamiento en el corto plazo, pero sí admitió la posibilidad para más adelante. “Vos porque pensás que todo es gratis y nada es gratis”, le reprochó Milei a Massa frente a su pregunta “por sí o por no” sobre el arancelamiento.

“Es con más becas y no con vouchers. Es con más universidades públicas y no con aranceles. Es con más carreras acordes a las necesidades de las y los estudiantes y no con menos carreras solo para quienes puedan pagarlas”, afirma el comunicado del CIN, que nuclea a los rectores de las 57 universidades estatales.

“Es con más científicas y científicos investigando y no con laboratorios vacíos. Es con más educación universitaria pública, con más conocimiento, con más ciencia y con más arte como la Argentina encontrará la senda del desarrollo permanente”, continúa el documento, que fue leído en las actividades organizadas en cada universidad.

En este escenario, la jornada de hoy reúne a estudiantes, graduados, investigadores, docentes, no docentes y a la comunidad educativa en cada sede universitaria, donde se realizan asambleas, charlas abiertas y festivales culturales, entre otras actividades.

En el acto realizado en la Universidad Nacional de Hurlingham, Oscar Alpa, secretario de Políticas Universitarias y rector de la Universidad Nacional de La Pampa, señaló: “A tres días del balotaje, estamos discutiendo dos modelos: la educación superior como negocio, o la educación superior como derecho humano”.

Bajo el hashtag #UniversidadGratuita, las principales consignas son “la defensa de la universidad pública, no arancelada, federal y de calidad; la libertad de cátedra, autonomía y cogobierno; la creación de nuevas universidades nacionales para que más argentinas y argentinas accedan a estudios superiores y la ampliación de la infraestructura universitaria”.

También se están manifestando “en defensa del sostenimiento y ampliación de Becas Progresar y Manuel Belgrano; de la ley de financiamiento educativo que aumenta la inversión en educación del 6 al 8% del PBI y destina el 1,5% para las universidades, y de la implementación de carreras cortas y títulos intermedios con salida laboral”, según señalaron en un comunicado.

La jornada se está realizando a lo largo y ancho de todo el país. Las propuestas incluyen también el apoyo a la ampliación de la oferta de carreras universitarias y preuniversitarias “en función del desarrollo estratégico del país y de las áreas de vacancia territoriales”.

“Las universidades públicas argentinas estuvieron siempre. En los momentos de crecimiento y en las crisis. A pesar de estos vaivenes, en los últimos 40 años, desde el retorno de la democracia a la Argentina, el sistema universitario se expandió como nunca: hay una o más universidades en todas las provincias”, señala el comunicado de los rectores.

La Universidad de Buenos Aires (UBA), en tanto, emitió una resolución en la que expresa “preocupación por la difusión de propuestas de arancelamiento en la educación superior y/o de sistemas de vouchers educativos”

Más del comunicado de los rectores

“De los 300.000 estudiantes universitarios en 1983 se pasó a más de 2.000.000 en 2023. Las empresas, el sector público y las organizaciones de la sociedad civil, de la Argentina y del mundo, saben que un universitario argentino es un profesional bien formado, en lo disciplinar y en lo ético”, plantea.

Sobre las críticas que viene recibiendo el sistema educativo de parte de sectores libertarios, el comunicado del CIN afirma: “Las universidades públicas no defienden intereses corporativos y están todo el tiempo siendo evaluadas. Sus principales evaluadores son sus destinatarios más directos: las y los estudiantes que las eligen”.

También destaca las medidas que se vienen tomando para poner “al estudiante en el centro”, como el aumento de las titulaciones intermedias, los avances en la modalidad de cursada híbrida (las carreras presenciales ahora permitirán hasta un 50% de virtualidad) y el recientemente anunciado Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios (SACAU), que apunta a “facilitar la trayectoria del estudiante”, transparentando el tiempo total de aprendizaje que le requerirá a un estudiante cumplir las obligaciones académicas de su carrera.

Por Alfredo Dillon, gentileza de INFOBAE.-