Compramos un yogur que no es yogur

El yogur, —también conocido como yogurt, yoghourt, yogourt, yoghurt, yogurth o yagurt – es un producto lácteo obtenido mediante la fermentación de la leche​ por medio de bacterias de los géneros Lactobacillus y Streptococcus. Se suelen usar varias cepas diferentes para conseguir una fermentación más completa, principalmente Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus, L. casei y Bifidobacterium bifidus.

Si bien se puede obtener a partir de cualquier tipo de leche, actualmente predomina la leche de vaca como materia prima. La fermentación de la lactosa en ácido láctico da al yogur su acidez y parte de su sabor. Esto también ayuda a que las personas con intolerancia a la lactosa puedan consumirlo sin sufrir trastornos digestivos.

A menudo, se le añaden chocolate, fruta, vainilla y diversos saborizantes.

Pero resulta que cuando uno no mira bien, compra un yogur que no es yogur, o una leche que no es leche.

Esto debería identificarse MÁS GRANDE en el envase, pero no es así y los desprevenidos, nos llevamos un producto pensando que es yogur, pero cuando lo probamos, pues nada que ver. Es increíble como se puede fabricar algo con «gusto a nada». Motivo por el cual decidimos ver el envase y allí nos dimos cuenta de que en realidad no habíamos comprado yogur y que luego, por supuesto, se fue por la cañería, ya que sinceramente es un asco (al menos para nosotros), lamento si a alguien le gusta.

Lo cierto es que este tipo de productos debería estar bien separado de los que si son yogures de verdad.

Las fotos son de unos minutos antes de que el líquido se fuera por la cañería.-