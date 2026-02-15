Comenzaron con una multitud los Carnavales en Plaza Mitre de Roque Pérez

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

La noche ayer sábado

14 de febrero, la Plaza Mitre se vistió de fiesta para dar inicio a los Carnavales 2026, con una gran concurrencia de público que acompañó esta primera jornada llena de color, música y alegría.

Artistas locales, murgas, carrozas, servicio de cantina y mucho baile y diversión fueron los protagonistas de una noche que marcó el comienzo de las celebraciones carnestolendas en la ciudad.

Este domingo 15 de febrero continúan los festejos de carnaval, con la participación de los motivos Carnaval Norteño, Coco, Almacén de Campo y La Murga. Sobre el escenario se presentarán Sólo Emanuel, Braian Miguel y Ángel La Voz, aportando ritmo y música para seguir disfrutando en familia y con amigos.

Además, se llevará adelante la propuesta “Pequeñas Mascaritas”, invitando a niñas y niños a asistir disfrazados y participar del sorteo de una bicicleta.

Los Carnavales 2026 son organizados por el Municipio de Roque Pérez, a través de la Dirección de Cultura a cargo de Fernando Olasagaste, junto a instituciones locales.

Cabe destacar que la entrada es libre y gratuita, invitando a toda la comunidad y visitantes a sumarse a esta gran fiesta popular.-

