Colapinto finalizó 16° en un GP de Singapur que tuvo como ganador a Russell

En Singapur, el británico Russell tuvo una actuación impresionante para llevarse el triunfo en una carrera donde dominó de principio a fin.

El podio lo completaron Verstappen y Norris, mientras que Colapinto finalizó 16°. El argentino llegó a estar en la 12da. posición pero eligieron mal los neumáticos y eso le jugó en contra.-

