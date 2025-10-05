5 de octubre de 2025

Colapinto finalizó 16° en un GP de Singapur que tuvo como ganador a Russell

Redacción 5 horas atrás

En Singapur, el británico Russell tuvo una actuación impresionante para llevarse el triunfo en una carrera donde dominó de principio a fin.

El podio lo completaron Verstappen y Norris, mientras que Colapinto finalizó 16°. El argentino llegó a estar en la 12da. posición pero eligieron mal los neumáticos y eso le jugó en contra.-

 

