Coimas en ANDIS y Libra: la oposición vuelve a agitar los temas de corrupción que salpican al Gobierno

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Sin darle tregua al Gobierno, la oposición seguirá marcando el ritmo de la agenda legislativa en la Cámara de Diputados y volverá a agitar hoy el avispero de los temas de presunta corrupción que salpican a los hermanos Javier y Karina Milei.

Hoy martes a las 14 hs fue emplazado por la oposición un plenario de la comisiones de Asuntos Constitucionales y Salud para seguir indagando en el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Se tratarán diversos pedidos de interpelación de funcionarios que incluyen a la secretaria general de la Presidencia, una de las principales implicadas en esta causa sobre desvío de recursos, sobreprecios y sobornos.

Mediante audios que fueron filtrados a la prensa, el desplazado titular de ANDIS Diego Spagnuolo fue quien destapó la olla y generó conmoción en la Casa Rosada por las ramificaciones mediáticas y judiciales que tuvo la causa, además del indudable impacto electoral negativo.

La hermana del presidente es el principal sostén político y emocional de Milei, por lo que cualquier avance sobre ella repercute directamente en la estabilidad del Jefe de Estado.

Los pedidos de informes verbales también alcanzan al ministro de Salud, Mario Lugones, y al jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

A la 16 hs del mismo martes, se volverá a reunir la comisión investigadora de la cripto estafa Libra en el marco de una agenda de trabajo que incluye la citación testimonial de Karina Milei, mencionada como anfitriona de la reuniones que se llevaron a cabo en la Quinta de Olivos y en la Casa Rosada entre su hermano y los promotores de la fallida criptomoneda, y también como quien habría gestionado pagos indebidos a cambio de la promoción presidencial del emprendimiento.

La secretaria general de la Presidencia partió junto a Milei a Estados Unidos en la gira por ese país, por lo que su presencia está descartada.

En tanto, la comisión que preside Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) volverá a insistir con la citaciones del titular de la Oficina Anticorrupción Alejandro Melik y de la ex titular de la Unidad de Tarea de Investigación Libra del Ministerio de Justicia María Florencia Zicavo; quienes brillaron por su ausencia en la anterior convocatoria.

Además se suman la citaciones testimoniales del presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, y del titular de la Unidad de Información Financiera, Paulo Starc.

El miércoles a la 13 hs, en tanto, está citada la comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por José Luis Espert, para empezar a delinear la hoja de ruta en función del proyecto de Presupuesto 2026 que anunciara Milei por cadena nacional.

Noticias Argentinas.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...