Cierran y venden Chapadmalal y Embalse: el fin del turismo social en Argentina

Sturzenegger confirmó la venta de los predios, que serán transferidos a la AABE y saldrán del control estatal para pasar a manos privadas. Las unidades, históricamente destinadas a recibir a miles de chicos, jubilados y familias de bajos recursos, serán cerradas y transferidas.

El Gobierno nacional confirmó lo que hasta hace poco era un borrador en discusión: los tradicionales complejos turísticos de Chapadmalal (Mar del Plata) y Embalse (Córdoba) dejarán de formar parte del sistema de turismo social. Las unidades, históricamente destinadas a recibir a miles de chicos, jubilados y familias de bajos recursos, serán cerradas y transferidas al ámbito privado.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, oficializó la medida luego de que Daniel Scioli, titular de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, declarara la “innecesariedad” de ambos predios.

Scioli firmó el cierre, Sturzenegger celebró la decisión

“Celebro la decisión de transferir los complejos de Chapadmalal y Embalse al AABE para su transferencia a un operador idóneo. El Estado no debe proveer servicio de hotelería”, sostuvo Sturzenegger, quien destacó la “firmeza para tomar la decisión” del exgobernador bonaerense.

Para el funcionario, el Estado solo debería intervenir mediante subsidios, no operando de forma directa en áreas como la hotelería: “Sí puede, si lo decide, ofrecer servicios de subsidios al turismo social o educativo, pero no tiene ningún sentido que gestione una actividad compleja para la que no tiene ninguna ventaja competitiva y que no conoce. Tal cual nos lo pide el presidente Javier Milei, el Estado debe ocuparse de sus competencias básicas”.

Predios pasarán a manos privadas a través de la AABE

Las instalaciones serán transferidas a la Agencia Administradora de Bienes del Estado (AABE), el organismo encargado de liquidar bienes públicos. Ese será el paso previo para que los predios salgan del dominio estatal y puedan ser entregados a operadores turísticos del sector privado.

“Ambas locaciones son únicas y su transferencia a un operador experto en el tema potenciará el valor turístico de ambos lugares con fuertes externalidades positivas para las zonas donde se emplazan”, subrayó Sturzenegger.

Impacto en sectores populares y en las economías regionales

La medida representa el cierre definitivo de una política que, durante décadas, permitió a miles de personas de sectores populares acceder a unas vacaciones en destinos turísticos de alto valor. El retiro del Estado en estos complejos afectará directamente a programas sociales y educativos que utilizaban las instalaciones cada temporada.

