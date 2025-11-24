Científicos de la UBA realizarán una nueva expedición en el Mar Argentino

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Un equipo de científicos de la Facultad de Ciencias Exactas Naturales de la UBA formará parte de la tercera y última expedición del buque Falkor (too) en el Mar Argentino.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la travesía iniciará el 14 de diciembre al partir del puerto de Buenos Aires y finalizará el 10 de enero de 2026, en la ciudad de Puerto Madryn.

La campaña, denominada «Vida en los extremos», tiene el objetivo de analizar la Cuenca de Malvinas y Cuenca del Salado, donde se encontraron filtraciones frías, así como un sector inexplorado en el que se sospecha su presunta presencia: las cuencas Colorado-Rawson.

El equipo de 25 especialistas, encabezado por la bióloga María Emilia Bravo, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales e investigadora del CONICET, estudiará las filtraciones de gas metano que emergen desde las profundidades del talud continental y dan vida a los ecosistemas quimiosintéticos (microorganismos y animales que se desarrollan en condiciones inhóspitas).

Las exploraciones se transmitirán vía streaming, donde se podrá ver a los científicos recolectar diferentes muestras de sedimentos, fauna bentónica, agua y rocas.

Se llevarán a cabo al menos 15 inmersiones del ROV (submarino operado de manera remota) del SOI, mediante el que se conocerán más datos sobre la importancia y la distribución de estos ecosistemas en el océano Atlántico Sur.

Grupos de trabajo dedicados a química marina, ecología y taxonomía de invertebrados bentónicos, oceanografía física, geología y geofísica marina participarán de la travesía.

Noticias Argentinas.-

Los científicos que formarán parte de la expedición. Fotografía: Agencia NA (gentileza Facultad de Ciencias Exactas UBA).

Fotografía: Agencia NA.-

