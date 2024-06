Chano sorprendió en el show de Miranda! e hizo delirar a más de 15.000 personas

Tras su gran 2023, el cual cerró con un histórico show en el Estadio de Ferro, Miranda! vive el momento de mayor éxito de su carrera tras coronarse con el Gardel de Oro. Con ese panorama, el grupo encaró una serie de cuatro shows en el Movistar Arena. Con todas las fechas agotadas, este viernes Ale Sergi y Juliana Gattas hicieron su tercera presentación ante un estadio colmado por más de 15.000 personas. En medio de un clima de alegría, con una puesta en escena imponente, un despliegue coreográfico con bailarines, cambios de look y una catarata de hits, los artistas dieron el primer paso a su nueva era. Como si fuera poco, el show tuvo como único invitado a Chano Moreno Charpentier.

Tras casi una hora y media de show, y luego de numerosos hits como “Ya lo sabía”, “Nadie como tu”, “Uno los dos”, “Tu misterioso alguien” y “Perfecta”, llegó el momento del líder de Tan Biónica. Con el escenario a oscuras, comenzó a sonar “Mentía”. Ale Sergi y Juliana Gattas destacaban en el escenario con sus trajes plateados, mientras a sus espaldas los bailarines recorrían el escenario. Segundos después, la voz de Chano comenzó a sonar por todo el Movistar Arena. Pero en vez de aparecer en pantalla, como muchos otros artistas que colaboraron con la banda, el líder de Tan Biónica se hizo paso entre la oscuridad, causando el delirio y el griterío de miles de fans. Con remera, pantalón negro y una bata plateada, Charpentier se puso a la par de los reyes del pop argentino y juntos continuaron el tema.

La re invención de Miranda!: invitado sorpresa y el anuncio de su nuevo hotel (Fotos de Luana Gonzalez Kaiber y Gustavo Correa. Irish Suárez, Cortesía Miranda!). La re invención de Miranda!: invitado sorpresa y el anuncio de su nuevo hotel (Fotos de Luana Gonzalez Kaiber y Gustavo Correa. Irish Suárez, Cortesía Miranda!).

Uno de los momentos más destacados de la canción llegó luego del verso “Yo pensé que a mi no me podía pasar”, en el cual Chano debía cantar solo. Visiblemente emocionado, y sensibilizado por el clima de euforia del estadio, el artista se apartó el micrófono por unos segundos. Tras apretar los labios y mover la cabeza, en un gesto de molestia, el público mostró todo su apoyo y continuó la canción. Así, el artista continuó saltando y provocando la emoción de los miles de fans. “Gracias Chano”, dijo Ale Sergi para despedir al cantante, mientras este le devolvía el cariño y levantaba los brazos en gesto de agradecimiento a la gente. El vínculo de los artistas está basado en años de amistad. Los tres cantantes se conocieron en sus inicios, ya que tienen bandas contemporáneas, y hasta se tocaron juntos en Cemento. Con la serie de recitales en el Movistar Arena por delante, la banda pensó en invitar a un único músico por show. Así, y más aún después de la grabación de “Mentía”, Ale Sergi y Juliana Gattas pensaron en el líder de Tan Biónica, quien no dudó en responder la invitación.

Por esa razón, antes de cerrar la noche y despedirse de la gente, Ale Sergi le volvió a agradecer a Chano por acompañarlos en su tercer Movistar Arena. “Muchísimas gracias por acompañarnos una noche más en este hermoso lugar, es la tercera noche y estamos muy contentos de tocar aquí y para ustedes. Muchas gracias por la compañía. Le agradecemos a Chano que nos vino a acompañar hoy y vino a cantar con nosotros. Es una noche muy importante para nosotros. Y es una alegría poder compartirla con todos ustedes. Sabemos que hace bastante tiempo tocamos y sabemos que siguen viniendo fans de hace mucho tiempo y la canción que vienen ahora ellos se la van a saber bien. Porque es de las primeras. ¿Alguien conoce la canción “Romix”?”, expresó el artista antes de cantar el último tema.

Ale Sergi y Juliana Gattas innovaron y sorprendieron a todos entrando a escena arriba de su cisne blanco (Fotos de Luana Gonzalez Kaiber y Gustavo Correa. Irish Suárez, Cortesía Miranda!). Ale Sergi y Juliana Gattas innovaron y sorprendieron a todos entrando a escena arriba de su cisne blanco (Fotos de Luana Gonzalez Kaiber y Gustavo Correa. Irish Suárez, Cortesía Miranda!).

Ahora, Miranda! se encuentra en un momento bisagra. Mientras despiden su más exitoso álbum, la banda se reinventa. Con un espectáculo renovado, en el cual convirtieron al Movistar Arena en una discoteca con más de 40 bolas de cristal colgadas del techo, los artistas encaran una nueva era y un nuevo Hotel Miranda!.

Nota de Lucas Terrazas, gentileza de TeleShow, Infobae.-