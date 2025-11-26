Causa ANDIS: renunció la pareja de Calvete y mano derecha de Caputo

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Se trata de Javier Cardini, subsecretario de Gestión Productiva, también implicado en el allanamiento en el que se incautaron 700 mil dólares cuyo origen no pudieron argumentar ni él ni su pareja. Según trascendió, el ahora exfuncionario, también maltrataba, despedía trabajadores y recortaba salarios a gusto.

Javier Cardini, novio de Ornella Calvete, presentó su renuncia en el Ministerio de Economía por estar vinculado en las escuchas de la causa por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), al igual que su pareja.

Cardini era el subsecretario de Gestión Productiva y Calvete la directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial en la cartera. Ambos son concubinos y están implicados en la investigación que lleva adelante el fiscal Franco Picardi.

Según confirmó la Agencia Noticias Argentinas, en el operativo que se realizó en el departamento de la pareja en el barrio porteño de San Telmo, se encontraron 700.000 dólares que Calvete no pudo justificar y que tuvo como consecuencia su dimisión en el Ministerio.

Por otra parte, de acuerdo a una investigación del sitio Diagonales, Cardini cosechó un prontuario de destratos y actos inconstitucionales en el cargo que ejerció bajo la venia del asesor presidencial Santiago Caputo, a quien conoce desde la adolescencia.

Más allá de los actos de corrupción que ahora se le investigan, el ahora ex funcionario tuvo, de acuerdo a testimonios recabados por ese medio de comunicación, tratos «dictatoriales» con las y los trabajadores del sector que condujo, y efectuó despidos a destajo, recortó salarios y reacomodó a otros cercanos.

La causa judicial que la involucra surgió de la pesquisa sobre presuntos retornos en la ANDIS. Como parte de las investigaciones, el Ministerio Público Fiscal pidió una serie de allanamientos en inmuebles de los principales apuntados con cargos en organismos estatales.

Tras los procedimientos, además del dinero en efectivo, se encontraron documentos y dispositivos electrónicos, situación que alimentó la sospecha de maniobras de corrupción vinculadas a contratos con proveedores públicos y posibles retornos ilícitos.

Según reconstruyeron los investigadores, Calvete alertó a su padre, mediante un mensaje a su celular sobre la presencia de la policía en la planta baja de su vivienda el pasado 12 de septiembre de 2025.

Picardi acusa a Calvete, al ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo y otros 14 exfuncionarios de integrar una organización que digitaba las compras para las llamadas Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI), que “se caracterizan por tener un costo económico elevado o un tratamiento prolongado, como las prácticas quirúrgicas de alta complejidad que se realizan una vez, así como también medicamentos biológicos para enfermedades ‘raras’”.

