Caso Loan: una audiencia sin definiciones y una causa lejos de resolverse

Por Micaela Cendra.

La causa de Loan Danilo Peña, el menor que desapareció el 13 de junio de 2024 en Corrientes, está lejos de resolverse luego de una audiencia preliminar que concluyó sin definiciones y un juicio que no tiene fecha. Frente a este escenario, la Agencia Noticias Argentinas se encuentra en la provincia para dar contexto de la situación del caso y del ambiente político.

A más de un año y medio de uno de las desapariciones más relevantes de la historia del país, la causa sigue estancada al no tener novedades del pequeño y 17 acusados esperan a que se defina cuándo se llevará a cabo el juicio oral.

Este viernes 27 de febrero la ciudad se transformó en escenario de un fuerte movimiento judicial al llevarse a cabo la audiencia preliminar al debate en el cual se esperaba que el Tribunal llegue a un acuerdo con la fiscalía, querella y defensa sobre las pruebas, testigos y fecha del arranque del juicio. Aún así, durante la jornada no se logró llegar a un convenio y por el momento es una incógnita que va a pasar con el futuro de la causa.

En medio de un clima de incertidumbre, enojo, desesperación y el rol de la política jugando su mejor carta, la Agencia Noticias Argentinas está presente en Corrientes para cubrir el contexto de uno de los casos con más relevancia de los últimos años.

Noticias Argentinas.-

