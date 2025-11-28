Caso Loan: seguirán buscando al menor tras una orden de la Justicia

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) informó que no habrá plazos para buscar a Loan Danilo Peña, el niño desaparecido en Corrientes, pese a que la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia había exigido resolver en dos meses la situación procesal de los acusados o ampliar sus imputaciones.

El tribunal -integrado por los jueces Carlos Mahiques, Juan Carlos Gemignani y Diego Barroetaveña-, indicó en el escrito que dicha decisión carecía de adecuación a la normativa vigente y a las constancias de la causa, y restringía de manera irrazonable la continuidad de la investigación en un caso donde la víctima continúa desaparecida.

En octubre pasado, el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, Carlos Schaefer, y los cotitulares de la PROTEX, Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, presentaron un recurso de casación contra la resolución de aquel tribunal que había dispuesto prorrogar la investigación por la desaparición del niño por un plazo de dos meses, por lo que tenía como fecha límite este sábado 29 de noviembre.

El documento publicado en el portal Fiscales, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, destaca que para los representantes del MPF el plazo otorgado “resulta exiguo frente a la gravedad y complejidad del caso, en el que aún no se ha podido establecer el paradero del pequeño”.

“Limitar la investigación a tan corto tiempo podría afectar de manera irremediable la posibilidad de conocer la verdad real, con consecuencias directas para la víctima, su familia y la sociedad en su conjunto”, remarcaron.

La querella, que representa a los padres de Loan, sostuvo de manera coincidente que la decisión implicaba “vaciar de contenido la investigación y renunciar a la obligación más elemental del Estado de esclarecer la desaparición”.

Durante la audiencia en Casación, que se desarrolló el pasado 19 de noviembre y en la que estuvieron presentes los papás del pequeño, manifestaron su preocupación por un posible cierre anticipado de la investigación: “No queremos que se cierre el caso. De hecho, queremos saber algo de nuestro hijo. No se sabe dónde está, como está o qué pasó con Loan”.

Esta determinación ocurre mientras se desarrollan en la localidad correntina de 9 de Julio diversos allanamientos, operativos y rastrillajes para obtener información que pueda servir para saber qué pasó con el menor en junio de 2024.

Frente a este escenario, la Sala III resolvió hacer lugar a los recursos, anular la decisión recurrida y ordenar la continuidad de la investigación “sin el límite temporal previamente impuesto, tanto en lo relativo a la búsqueda del niño como en la posibilidad de reunir nuevos elementos de prueba o ampliar imputaciones”.

Audiencia preliminar en febrero, una causa unificada y 17 acusados

El caso por el niño desaparecido tiene nuevos avances tras la designación de la fecha para la audiencia preliminar y la confirmación de que se unifican las dos causas, por lo que 17 acusados llegan a juicio oral.

El próximo 27 de febrero de 2026 a las 09.30 se llevará a cabo la primera de las varias audiencias preliminares destinadas a la presentación de pedidos de las defensas, designación de la prueba presentada y de los testigos.

A su vez, el Tribunal Oral Federal de Corrientes dispuso “acumular los expedientes FCT 2157/2024/TO1 y FCT 2157/2024/TO2”, motivo por el cual habrá 17 acusados que llegan a juicio oral.

Siete de los procesados están acusados por la sustracción y ocultamiento del pequeño: Laudelina Peña (tía de Loan), María Victoria Caillava y su esposo Carlos Guido Pérez, Bernardino Antonio Benítez, Daniel Oscar Ramírez y su pareja Mónica del Carmen Millapi y el comisario Walter Adrián Maciel.

Mientras que otros 10 están acusados de diversos delitos, entre ellos, por manipular testimoniales, entorpecer la investigación y defraudar a la administración pública.

