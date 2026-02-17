Caso Eugenia Carril: sostienen que el acusado tuvo “desprecio por la vida y actitud temeraria”

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Julio Cornelio Guerra Torres está detenido por homicidio culposo aunque no se descarta la sumatoria de nuevos agravantes.

Por Fernando Tocho.

La Fiscalía dio a conocer los argumentos que sostienen la detención de Julio Cornelio Guerra Torres, el ciudadano peruano acusado de atropellar y causar la muerte de Eugenia Carril, la joven de 18 años embestida en Villa Elvira.

Según surge de la orden de detención a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el fiscal Fernando Padovan, titular de la UFI 12 de La Plata, construyó una hipótesis acusadora basada en la conducción imprudente del imputado y su posterior fuga sin asistir a la víctima. El sospechoso quedó detenido y será indagado este lunes en sede judicial.

De acuerdo al planteo fiscal, el hecho ocurrió la noche del 13 de febrero, alrededor de las 22:30, en la zona de 96 y 3, en la ciudad de La Plata.

La víctima, Eugenia Cynthia Carril, caminaba por calle 96 en sentido descendente, a la altura de la banquina derecha, luego de descender de un colectivo de la Línea Este en 7 y 96. Regresaba a su domicilio tras asistir al curso de ingreso en la Facultad de Humanidades.

En simultáneo, una Chevrolet Meriva dominio GXY920, conducida por Guerra Torres, circulaba por la misma arteria y sentido. Siempre según la acusación, el automovilista perdió el control del vehículo “pese a que nada se lo impedía, salvo su temeridad y falta de cuidado”, e impactó por alcance a la joven, quien no pudo advertir la maniobra.

El fiscal sostuvo que la secuencia cuenta con sustento en filmaciones aportadas por cámaras privadas. Tras el impacto, el acusado se dio a la fuga “procurando su impunidad y sin prestar socorro ni convocar a los servicios de emergencia”.

Autopsia

Un punto central del expediente es el informe forense elaborado por la médica Noelia Lipari. El resultado indica que la víctima presentaba signos compatibles con una data de muerte de entre 12 y 18 horas previas al examen realizado el 14 de febrero al mediodía.

Para la fiscalía, esto sugiere que Carril habría sobrevivido durante un lapso posterior al atropello y que el abandono en el lugar incidió en el desenlace fatal.

El cuerpo fue hallado a las 7:15 del 14 de febrero en una zanja de 96 y 3, tras un llamado al 911, al tiempo que intervino personal del Comando de Patrullas y médicos del SAME, que constataron el fallecimiento en el lugar.

En su dictamen, Padovan remarcó la existencia de riesgos procesales concretos, valorando especialmente la conducta posterior al hecho.

Señaló que la fuga, sumada a la conducción imprudente, evidencia “un total desprecio por el bien jurídico protegido” y configura una acción jurídicamente desaprobada cuyo riesgo no fue neutralizado por el imputado.

El pedido de detención fue presentado ante el juez de Garantías Juan Pablo Masi, titular del Juzgado Nº 4, quien convalidó la solicitud fiscal.

La causa se encuentra caratulada como homicidio culposo, aunque no se descarta que puedan sumarse agravantes a medida que avance la investigación. Familiares de la joven continúan reclamando justicia y el esclarecimiento total de lo ocurrido.

El abogado Darío Musto representa a los particulares damnificados e impulsará la acusación conjunto con la fiscalía.

