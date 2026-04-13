Caso Ángel López: detuvieron a su mamá y al padrastro por el crimen del nene de Comodoro Rivadavia

La querella y un firme pedido de Justicia

Horas antes de que se concretaran los arrestos de los detenidos, el abogado Roberto Castillo (quien representa al padre biológico de la víctima, Luis Armando López) había presentado una ampliación de la denuncia penal. En el escrito, la querella exigió la inmediata imputación por homicidio agravado en concurso con abandono de persona seguido de muerte.