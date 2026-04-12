Caso Adorni: la Justicia pone el foco en las refacciones de la casa del country

La causa en la que la Justicia investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por probable enriquecimiento ilícito, no para de sumar novedades y ahora se conoció que el fiscal Gerardo Pollicita llamó a declarar al contratista que llevó adelante la refacción de la casa de Adorni ubicada en el country Indio Cuá, de la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz. Según informó la agencia Noticias Argentinas, Matías Tabar, representante de la firma Grupo AA, cumplirá con la declaración el 24 de abril a las 9:00 en Comodoro Py. Pero no es el único, porque también fueron citadas las jubiladas que financiaron al funcionario del gobierno del presidente Milei en la operación de compra del departamento en el barrio porteño de Caballito.

Pollicita pidió que se presente todo tipo de documentación relacionada con las refacciones de la casa en el country en la provincia de Buenos Aires, como, por ejemplo, presupuestos, cotizaciones, contratos, órdenes de servicio, facturación y comprobantes de pago. Además, sobre las comunicaciones que mantuvo Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, titular de la propiedad, como figura.

En este sentido, Pollicita también pidió que se reúna información respecto de las formas de pago, las cuales se hayan hecho en efectivo, transferencia, cheque, tarjeta, permuta, etc.; también el detalle de las cuentas bancarias, billeteras virtuales, así como de los CBU-CVU, cheques o instrumentos que hayan sido utilizados para percibir sumas de dinero que estén vinculadas con la obra y con la identificación de fechas, montos y pagadores, planos, renders y fotografías. Y las comunicaciones establecidas con la administración del barrio privado, el personal que trabajó en la obra, documentación sobre la compra de los materiales e insumos, información de proveedores, precios, fechas de compra y cantidades de los materiales, como indicaron desde la fiscalía.

Gentileza de Infonews Cooperativa.-

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