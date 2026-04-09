Caso Adorni: la Justicia allanó tres inmobiliarias que intervinieron en la compra de uno de sus inmuebles

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La Justicia llevó adelante una serie de allanamientos en tres inmobiliarias involucradas en la compra del departamento que posee Manuel Adorni en el barrio porteño de Caballito.

La medida fue dispuesta en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete de la Nación y luego de que la escribana Adriana Nechevenko de Schuster declarara este miércoles ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien busca identificar a los intermediarios de la operación y verificar cuáles fueron los valores reales de la transacción.

La investigación se centra en el financiamiento que hubo en la adquisición del inmueble situado en la calle Miró al 500, por medio de préstamos privados otorgados por cuatro mujeres mayores con un ingreso económico que no coincide con la suma del crédito que le cedieron al funcionario, ya que serían jubiladas y empleadas públicas.

Por su parte, Nechevenko negó tener algún tipo de vinculación con el origen del dinero y señaló que dichas operaciones fueron «normales» desde su visión profesional como escribana y que, por ese motivo, validó las escrituras.

También se ordenó el levantamiento del secreto bancario para investigar el financiamiento de otros gastos de Adorni, como vuelos privados hacia el exterior, como ocurrió con sus visitas a Nueva York y Punta del Este.

Noticias Argentinas.-

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