Carla Gaudensi: “Hay un plan sistemático del gobierno para atacar a quienes ejercemos la comunicación”

La secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), Carla Gaudensi, sostuvo ayer martes 2/12 que “el plan sistemático y persistente por parte del gobierno para atacar” a trabajadores de prensa, periodistas y fotógrafos queda demostrado en el Informe sobre Libertad de Expresión en Argentina 2025, que se presentó en el anexo de la Cámara de Senadores, ante autoridades de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.

“Como representantes de trabajadores y trabajadoras de prensa a lo largo de toda la Argentina venimos a denunciar que este gobierno desplegó, desde hace dos años, un plan sistemático y persistente para atacar a quienes ejercemos la comunicación, el cual incluye represión, persecución voces críticas y desfinanciamiento de medios públicos. Todo eso se puede ver en el informe de este año”, indicó Gaudensi al referirse al relevamiento elaborado por la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, la FATPREN y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), con apoyo de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), con el apoyo de Democracy at Work.

Según el informe, la cantidad de periodistas, fotógrafos y trabajadores de prensa víctimas de la represión durante la cobertura de manifestaciones aumentó un 66% en 2025. “Al mismo tiempo, la persecución judicial a comunicadores, la obstaculización del trabajo periodístico y el hostigamiento en redes sociales, prácticas impulsadas desde el Poder Ejecutivo ya desde el año anterior, se consolidaron durante 2025 como estrategias privilegiadas para intentar silenciar y disciplinar las voces disidentes”, señala el documento.

Sobre este escenario, al abrir el encuentro, la senadora y presidenta de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, Carolina Moises, precisó su preocupación ya que entiende “la libertad de expresión como un derecho integral de las personas para poder tener participación política, cívica o sindical”. Y subrayó: “Entendido de esa manera es un pilar del sistema democrático”.

El integrante del triunvirato de conducción de la CGT, Jorge Sola, también estuvo presente y expresó su solidaridad con los trabajadores y las trabajadoras de prensa ante la situación represiva y las agresiones. “Quiero dejar con esto el testimonio del compromiso que esta central de trabajadores tiene para con el periodismo. Estaremos al lado de todos y de todas, de cada uno aquí en la ciudad capital, pero también en cada rincón de nuestro hermoso país. Nuestra solidaridad y nuestro trabajo permanente para que la verdad triunfe y sea lo más colectiva posible”, señaló.

La presentación fue también la oportunidad para que den su testimonio Ari Lijalad y Julia Mengolini, periodistas que sufrieron denuncias judiciales de parte del presidente Javier Milei. El acoso y la violencia en redes sociales, como lo sufrido particularmente por Mengolini, fue otro de los temas de análisis.

De la presentación del informe participaron la directora de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, Larisa Kejval; el vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA; Diego de Charras; la presidenta la Asociación Nacional de Periodistas del Perú y vicepresidenta de la Federación Internacional de Periodistas, Zuliana Laines; el director del Área de Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Diego Morales; el presidente de la Asociación de Reporteros Gráficos (ARGRA), Sebastián Vricella; la secretaria adjunta de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Maia Volcovinsky; y el senador Mariano Recalde, entre más representantes de organizaciones políticas, sindicales, profesionales, académicas y derechos humanos.

Gentileza SIPREBA. Sindicato de Prensa de Buenos Aires.

www.rpereznet.com.ar se encuentra afiliado al SIPREBA, carné N° 2524.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...