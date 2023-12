Caputo: “Anuncié cosas con las que ideológicamente no estoy de acuerdo”

El ministro de Economía, Luis Caputo, admitió que anunció medidas con las que ideológicamente no estaba de acuerdo en relación a la ampliación de retenciones y al aumento del impuesto PAIS.

«Anuncié cosas con las que ideológicamente no estoy de acuerdo: le pusimos retenciones a exportaciones, subimos el impuesto País. No estoy contento. Pero lo tuvimos que hacer porque la prioridad era cumplir con la promesa de no gastar más de lo que recaudamos», señaló durante una entrevista periodística.

Acerca de las contradicciones en la reversión de la baja del impuesto a las Ganancias, Caputo deslindó responsabilidades y apuntó a los gobernadores.

«Nosotros no dijimos que el Gobierno va a proponer eso. La realidad política es que, obviamente, las provincias son las más interesadas en que esto se dé vuelta, porque el plan platita le costó 1,1 del PBI a las provincias y 0,8 a Nación», sostuvo.

Caputo recalcó: «Los gobernadores quieren. Habrá que ver si se reestablece, está negociándose. La expectativa que tienen muchas provincias es que eso se dé vuelta».

Caputo también sostuvo que el anuncio del plan de ajuste fue aceptado por la población.

Por otra parte, consideró que con el cambio de la fórmula de movilidad jubilatoria están “protegiendo a los jubilados” porque “claramente no funciona.

Por Noticias Argentinas.-