CAME participará de la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), invitada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), participará de la 112ª Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) como representante de las pymes de Argentina. La delegación de la OIT Argentina, a cargo de la directora de la oficina para el país, Sara Luna Camacho, y con mediación de la Unión Industrial Argentina (UIA), fue la encargada de convocar a CAME a la próxima CIT que se realizará entre el 3 y el 14 de junio en la ciudad de Ginebra, Suiza. A su vez, durante la reunión se definió que se realizará un trabajo conjunto a partir de los números estadísticos elaborados por la entidad pyme para generar políticas públicas que tiendan a reducir la gran informalidad laboral de la economía argentina. Participaron del encuentro el presidente de CAME, Alfredo González; el secretario general, Ricardo Diab; la especialista en empleo y desarrollo productivo de OIT Argentina, Bárbara Perrot; la funcionaria especializada en inclusión en el mercado laboral e instituciones, Larraitz Lexartza; y, de manera virtual, la oficial de programas, María Eugenia Sconfienza.

PRENSA CAME.-