CAME firma convenios con la Secretaría Pyme y la CNV

En el marco de una reunión del Consejo Directivo, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) firmó junto a la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento de la Nación un convenio para articular la promoción, difusión e implementación de cursos digitales de capacitación. “Hoy existe una demanda muy fuerte por parte de las empresas de recursos calificados y mucha gente que busca trabajo no lo encuentra por falta de capacitación”, expresó el secretario Pyme, Marcos Ayerra, mientras el secretario general de CAME, Ricardo Diab, agregó: “Tenemos que enfocarnos en cómo hacer para que la gente consiga empleo”. También se rubricó un convenio con la Comisión Nacional de Valores (CNV) para impulsar la educación financiera y acercar a las Mipymes al mercado de capitales. Por último, la presidenta de la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas de Diputados, Mónica Fein, adelantó que se está trabajando en un nuevo proyecto de Ley de Pyme en la Cámara baja. Estuvieron presentes, además, los vicepresidentes de CAME, Alberto Kahale, Fabián Castillo y Claudia Fernández; el secretario de Hacienda, Blas Taladrid; la secretaria de Capacitación, Beatriz Tourn; el secretario de Organización, Silvio Farach; y el presidente de la CNV, Roberto Silva.

PRENSA CAME.-