Calendario del Gran Premio de Azerbaiyán con Franco Colapinto: días, horarios y cómo ver en vivo la Fórmula 1

Con la nueva la chance para Franco Colapinto en Alpine, este fin de semana regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de Azerbaiyán.

La decimoséptima fecha de la temporada 2025 tiene lugar en en el circuito callejero de Bakú.

La expectativa está puesta en la nueva prueba de Colapinto, que no está teniendo una buena temporada, con resultados acordes a la escudería. Venía de su mejor carrera en Países Bajos, pero en Italia otra vez estuvo entre los últimos lugares.

En tanto, hasta el momento Oscar Piastri lidera el campeonato, seguido por su compañero de McLaren Lando Norris. El campeón defensor completa el podio.

Los horarios y el cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán de la F1

Viernes 19 de septiembre

Práctica Libre 1: 05:30hs

Práctica Libre 2: 09:00hs

Sábado 20 de septiembre

Práctica Libre 3: 05:30hs

Clasificación: 09:00hs

Domingo 21 de septiembre

Carrera: 08:00hs

Dónde ver en vivo el Gran Premio de Azerbaiyán

El Gran Premio de Azerbaiyán se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.

Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.

El calendario completo de la Fórmula 1 para 2025

16 de marzo: GP de Australia (Melbourne) 23 de marzo: GP de China (Shanghai) 6 de abril: GP de Japón (Suzuka) 13 de abril: GP de Bahrein (Sakhir) 20 de abril: GP de Arabia Saudita (Yeda) 4 de mayo: GP de Miami 18 de mayo: GP de Ímola (Italia) 25 de mayo: GP de Mónaco 1 de junio: GP de España (Barcelona) 15 de junio: GP de Canadá (Montreal) 29 de junio: GP de Austria (Spielberg) 6 de julio: GP de Reino Unido (Silverstone) 27 de julio: GP de Bélgica (Spa-Francorchamps) 3 de agosto: GP de Hungría (Budapest) 31 de agosto: GP de Países Bajos (Zandvoort) 7 de septiembre: GP de Italia (Monza) 21 de septiembre: GP de Azerbaiyán (Bakú) 5 de octubre: GP de Singapur 19 de octubre: GP de Estados Unidos (Austin) 26 de octubre: GP de México 9 de noviembre: GP de Brasil (San Pablo) 22 de noviembre: GP de Las Vegas 30 de noviembre: GP de Qatar (Lusail) 7 de diciembre: GP de Abu Dhabi (Yas Marina).

Noticias Argentinas.-

