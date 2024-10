Cafiero sobre el conflicto entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez: «Unos entregaron los celulares y las pruebas, otros no»

El diputado de Unión por la Paria (UxP) y ex canciller Santiago Cafiero puso hoy en duda la denuncia de la ex primera dama Fabiola Yañez contra el ex presidente Alberto Fernández por violencia de género, al señalar que «unos entregaron los celulares y las pruebas» y «otros no«.

«Mientras unos entregaron los celulares y las pruebas, otros no, es muy raro y no sé qué pensar», expresó Cafiero en declaraciones al canal de streaming Laca.

El ex canciller y ex jefe de Gabinete sostuvo que Fernández «está muy mal» y que la denuncia fue «fuerte» para el ex presidente.

«Está tratando de volver a conectar con su hijo. Es una persona que quiero, no es mi amigo, pero lo quiero y me duele mucho lo que sucede. Espero que pueda aclararlo en tribunales», expresó Cafiero.

Además, el legislador consideró que es «equivocada la actitud de muchos compañeros y compañeras de querer sacarse la bronca y actuar con rencor, porque ahora aparecen inconsistencias: unos entregan el celular y todas la pruebas, y la otra parte no ¿Por qué?», insistió.

«No importa si le creo o no, porque hay quienes ya lo condenaron. Hay que esperar a la Justicia y las garantías jurídicas, respetar el procedimiento, pero no condenar antes de tiempo», planteó Cafiero.

Noticias Argentinas.-