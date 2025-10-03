Búsqueda de personal para trabajar en Roque Pérez

Excelente oportunidad de trabajo, Casa Silvia SA Empresa de artículos para el Hogar y Muebles seleccionará personal para su próxima sucursal en la ciudad de Roque Pérez.
Puestos a cubrir:
ENCARGADO Requisitos:Edad entre 30 y 50 años, estudios: secundario completo, paquete office, redes sociales, con experiencia comercial, manejo de personal y capacidad de liderazgo. Disponibilidad Full time.
VENDEDORES Requisitos: Edad entre 20 y 45 años, secundario completo, experiencia en ventas, conocimientos en paquete office e informática, buena presencia, excelente trato, vocabulario acorde.
CAJEROS/AS Requisitos: Edad entre 25 y 45 años, secundario completo, experiencia en caja, conocimientos en paquete office e informática.
ARMADORES DE MUEBLES.
Se ofrece: Excelente remuneración, buen ambiente de trabajo, capacitación y estabilidad laboral. Enviar curriculum vitae con datos, referencias comprobables y foto actualizada al e-mail: [email protected]
Más historias
Una esteticista reconoció que compartió el tráiler del documental de Maradona sin la autorización de Makintach
Renault y Chery exploran alianza para fabricar pick ups en la Argentina
FARMACIA DE TURNO EN ROQUE PÉREZ DEL VIERNES 3: FARMACIA ROQUE PÉREZ