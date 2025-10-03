Búsqueda de personal para trabajar en Roque Pérez

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Excelente oportunidad de trabajo, Casa Silvia SA Empresa de artículos para el Hogar y Muebles seleccionará personal para su próxima sucursal en la ciudad de Roque Pérez.

Puestos a cubrir:

ENCARGADO Requisitos:Edad entre 30 y 50 años, estudios: secundario completo, paquete office, redes sociales, con experiencia comercial, manejo de personal y capacidad de liderazgo. Disponibilidad Full time.

VENDEDORES Requisitos: Edad entre 20 y 45 años, secundario completo, experiencia en ventas, conocimientos en paquete office e informática, buena presencia, excelente trato, vocabulario acorde.

CAJEROS/AS Requisitos: Edad entre 25 y 45 años, secundario completo, experiencia en caja, conocimientos en paquete office e informática.

ARMADORES DE MUEBLES.

Se ofrece: Excelente remuneración, buen ambiente de trabajo, capacitación y estabilidad laboral. Enviar curriculum vitae con datos, referencias comprobables y foto actualizada al e-mail: [email protected]

