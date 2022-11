Bomberos Voluntarios de Roque Pérez pasarán a integrar el listado oficial de Instructores Sumariantes certificados de la Federación Bonaerense

INSTRUCTORES SUMARIALES

Durante todo el fin de semana, luego de finalizar la cursadas respectivas de la especialidad Instructor Sumariante, 2 integrantes del Cuartel Central y 1 del Destacamento N° 1 C. Begueríe (el jefe, Of. Ayte. Alejandro Luna, el Of. Insp. Ignacio Mancinelli y el Of. Insp. Fabián Pérez), participaron durante el sábado y domingo de la instancia evaluativa bajo la modalidad de Taller Práctico Final, que se llevó a cabo en la sede de Bomberos de Lobos para el personal de la Regional Operativa N° 3 a cargo del Dto. de Legislación y Régimen Disciplinario del Comité Técnico de Capacitación de la Federación.

Al finalizar esta última etapa evaluativa los tres Oficiales pasarán a integrar el listado oficial de Instructores Sumariantes certificados de la Federación Bonaerense donde serán habilitados para desempeñarse en tales condiciones.

Fuente y fotografías: Bomberos Voluntarios de Roque Pérez.-