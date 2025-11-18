Bomberos logran millones cantando cumbia

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

La banda musical de los Bomberos Voluntarios de Salto revolucionó el programa de Guido Kaczka y recibió donaciones millonarias.

Los Bomberos Voluntarios de Salto, en la provincia de Buenos Aires, se convirtieron en protagonistas de una noche emotiva y solidaria ayer lunes al participar en el programa de El Trece, «Buenas Noches Familia», conducido por Guido Kaczka.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la banda musical de la institución demostró su talento al aire, interpretando cumbia con gran entusiasmo. Pero más allá de la música, el motivo principal era la recaudación de fondos para la autobomba y otros insumos necesarios para la dotación.

Durante su presentación, el programa puso a disposición del público un alias bancario para recibir donaciones. La respuesta de los televidentes fue inmediata y abrumadora.

En cuestión de minutos, la banda de los bomberos y el cuartel de Salto lograron recaudar más de 6 millones de pesos. El monto, que superó las expectativas iniciales, se convirtió en un gesto de apoyo masivo a la labor esencial que realizan los voluntarios en la comunidad.vmv0lw

La noche cerró con emoción y agradecimiento por parte de los integrantes de la banda y el conductor, destacando el espíritu solidario de los argentinos.

Noticias Argentinas.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...