Bienestar animal durante las campañas de vacunación antiaftosa y antibrucélica

El Senasa brinda recomendaciones para favorecer la respuesta inmunitaria a la vacunación, que proporcionará beneficios económicos.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) ofrece recomendaciones para tener en cuenta al momento de la vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis. En Argentina, las

campañas de vacunación antibrucélica y antiaftosa en bovinos son un pilar fundamental para la prevención de enfermedades y mantención del status sanitario.

Sin embargo, la vacunación representa un momento crítico para el bienestar animal ya que, sin el manejo adecuado, puede generar en el rodeo un estrés severo con consecuencias para la salud física (baja de las defensas, lesiones y enfermedades) y mental (traumas que generen miedo

hacia el humano, dificultando mucho su posterior manejo).

A continuación, se ofrecen algunas recomendaciones para minimizar los riesgos asociados a las campañas de vacunación:

Planificación

-La fecha de vacunación debe considerar el programa oficial de vacunación y la

conveniencia desde el punto de vista inmunológico y climático (evitar días de

lluvias o calor intenso).

-El productor debe contar con instalaciones correctas y bien mantenidas.

-El responsable de la planificación debe suministrar los equipos e insumos en

condiciones y el entrenamiento de los vacunadores.

-Evite la acumulación de actividades adicionales. Calcular cuántos animales

serán vacunados por periodo de trabajo.

Arreo

-Conduzca al ganado con calma, al paso, sin gritos ni golpes, utilizando

banderas para inducir el movimiento.

-En el caso de utilizar caballos los mismos deben ser mansos y habituados al

trabajo con bovinos.

-Evite la presencia de perros, salvo que estén bien adiestrados para no atacar

al ganado ni generarle estrés severo.

Antes de la vacunación

-Encierre a los animales la tarde del día anterior a la vacunación, para que

puedan descansar después del arreo.

-Asegúrese que los potreros de encierre tengan agua, sombra y comederos.

-Coloque una pequeña cantidad de concentrado en los comederos para

condicionar a los animales a ir al potrero, lo que facilitará el manejo en el futuro.

-Procure no ocupar los corrales a más de la mitad del espacio disponible.

Durante la vacunación

-Trabaje con lotes pequeños.

-Evite mantener los animales por mucho tiempo en las mangas del corral.

-En lo posible, trabaje en un cepo de contención con características que

permitan el acceso al cuello de los animales y que sea seguro para los

animales y trabajadores. Cuando no se utilice un cepo, procure separar las

categorías para evitar que los animales de menor porte sean aplastados.

-Mueva a los animales sin correr, sin gritos ni golpes, utilizando banderas para

orientar el movimiento.

-En el caso de colocar más de un tipo de vacuna o de aplicación simultanea de

antiparasitarios, es conveniente aplicar los productos en lados opuestos del

cuello del animal.

-Evite vacunar en días lluviosos o barrosos para prevenir resbalones y

accidentes, así como contaminaciones en el lugar de inoculación.

-No utilice la jeringa/aguja como picana.

-Cambie periódicamente la aguja, como guía cada 50 animales. Las agujas

desafiladas desgarran los tejidos produciendo lesiones que pueden derivar en

un absceso, por lo que las mismas no deben ser utilizadas.

Después de la vacunación

-Procure que el animal salga directo a una manga o potrero que tenga agua y

sombra y, si es posible, que el animal encuentre una recompensa en forma de

alimento.

-Una vez completada la vacunación, deje en observación los animales por el

término de 1 hora para detectar posibles reacciones adversas como anafilaxias.

-En caso de presentarse alguna complicación, realice el tratamiento según

indicación veterinaria.

-Al final del trabajo, se recomienda pasar los animales otra vez por el embudo,

brete y cepo, con todas las puertas abiertas, conduciéndolos inmediatamente

de vuelta al potrero para que el animal no asocie la manga únicamente con

estímulos estresantes o dolorosos.

-Si no se presenta ninguna anormalidad, proceda a arrear la tropa a sus

respectivos lotes o potreros sin exigirlas, a fin de continuar minimizando el

estrés y contribuyendo a una correcta inmunidad.

Recuerde que la vacunación conduce a la mejora del bienestar animal a través

de la prevención de enfermedades. A su vez, el cuidado del bienestar animal

favorece la respuesta inmunitaria a la vacunación y proporciona beneficios

económicos, por la disminución de pérdidas de vacuna, de complicaciones

como los abscesos, de daños a los equipos (jeringas dañadas y agujas

torcidas) y de riesgos de accidentes de trabajo.

