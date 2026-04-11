Buenos Aires, 10 abril (NA) — La Policía de la Ciudad, en conjunto con la Unidad Técnica Operativa Judicial (UTOJ), secuestró 137 bultos,en el barrio porteño de Belgrano, con prendas de vestir de primeras marcas norteamericanas y europeas, que habían ingresado de contrabando al país por un valor que asciende a los 150 millones de pesos.

Los imputados tenían un comercio donde ofrecían ropa importada y supuestamente usada, aunque en realidad era mercadería nueva de primera calidad, ingresada de contrabando. Allí mismo se labraron actuaciones por infracción a la Ley 22.415 (Ley de Contrabando).

Mediante tareas de ciberpatrullaje, los investigadores descubrieron la existencia de una empresa que ofrecía a través de las redes sociales ropa usada de primera, segunda y tercera calidad de marcas conocidas, tales como Nike, Adidas, Banana Republic y Hollister, pero cuyas prendas contaban con las etiquetas originales.

Ese detalle dejó al descubierto que las prendas no eran usadas, sino que se trataba de piezas originales que carecían de documentación, procedentes de Chile e ingresadas al país de manera ilegal, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Asimismo, la empresa en cuestión, que era manejada por dos argentinos, no contaba con certificados de movimientos aduaneros, dejando al descubierto la actividad ilícita. A su vez, se comprobó que el local situado sobre la calle Monroe al 2500, no tenía habilitación ni sistema de facturación.

Durante el procedimiento realizado en el local se llevó a cabo una minuciosa inspección del lugar, donde se encontró gran cantidad de indumentaria importada que, de acuerdo con lo manifestado por personal de ARCA presente en el operativo, no contaba con la correspondiente documentación respaldatoria.

Noticias Argentinas.-