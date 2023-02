Avisame cuando llegues: el emprendimiento que te protege

Vicky y Mili son dos hermanas que decidieron hacerle frente a la inseguridad en las calles y situaciones de violencia de género con una idea que empodera a la víctima potencial: elementos de defensa personal. Desde una alarma que aturde al agresor, hasta una lapicera navaja; cada producto tiene su función para las distintas situaciones.

Victoria y Milagros Pereira Chiesa son dos hermanas de La Pampa que cranearon su proyecto en la provincia de Córdoba, desde donde hacen los envíos. Vicky, diseñadora gráfica, nos cuenta cómo fue que Avisame cuando llegues llegó a ser una solución ante el problema creciente de violencia, acoso e inseguridad en las calles. Con Mili, que está finalizando la carrera de Arquitectura, se encargan de asesorarse continuamente, hacer nexos con otros proyectos y educar a sus clientas y clientes, además de enfocarse en expandirse.

Infonews: ¿Cómo surgió «Avisame cuando llegues»?

Victoria: Queríamos emprender en algo y yo justo me había quedado sin trabajo por la pandemia, en ese entonces me desenvolvía como diseñadora y community manager. Era marzo del 2021, estábamos viendo qué inventar que pudiera funcionar y entonces Mili vio la propuesta en TikTok. Era algo que estaba en Estados Unidos, en la Argentina no había nada parecido, así que antes de que se terminaran todos mis ahorros, dijimos ‘bueno, tenemos que hacer esto’ y lo invertimos acá.

Particularmente a las dos nos pasaron muchas situaciones de inseguridad: a Mili le pasaron cosas en el boliche y a la salida de ellos; y a mí, por ejemplo, me robó el celular un motochorro y hasta me persiguió un tipo de la oficina hasta mi casa. Nosotras quisimos comprar el gas pimienta, a raíz de todo eso, y en Córdoba había un solo lugar donde conseguirlo, y que encima era una zona complicada, pero tuvimos que ir hasta ahí porque no había más. Ahí se nos prendió la lamparita y vimos que esta podía ser una solución a este problema.

In: ¿Qué venden y cómo consiguieron o crearon los productos?

Victoria: Vendemos un montón de elementos de defensa personal con distintos usos y para distintas situaciones. Casi el 90% de los productos son importados, vienen desde afuera. Tenemos el gas pimienta, la alarma personal, el corta cinturón y rompe vidrio, el llavero kubotan, las manoplas, el llavero cinta que es para llevar tus cosas de forma práctica, y hasta el pompón que, si bien se cree que es decoración, tiene una funcionalidad: camufla el kit. Cada elemento cumple con la función de hacerte sentir segure en donde estés.

Nosotras creemos que el mejor de todos es el gas pimienta, que lo probamos en carne propia sin querer —se ríe— porque se nos reventó uno en la cara. A mí me pasó, y te aseguro que la pasé muy mal. Lo bueno que tiene es que reduce al agresor porque tiene un efecto insoportable: te arden los ojos, la nariz, la boca, no podés respirar y tosés, es una confusión constante en tu cara; y no es letal, no puede matar a nadie.

Esa es la diferencia con la lapicera y la tarjeta navaja, que ya defenderte con esas es más complicado: tenés que tener práctica, conocimientos, y también te puede jugar en contra, porque recordá que estos elementos son legales en la medida en que sea en defensa personal y la violencia sea probable. Entonces nosotros siempre tratamos de incentivar la compra de aquellas cosas que no son letales y hay que tratar de defenderse sin dañar de gravedad al otro, a no ser que sea una situación de vida o muerte.

In: ¿Por qué son necesarios y en qué situaciones son útiles?

Victoria: Porque les ofrece seguridad a las personas. Hay mucha gente que ha vivido situaciones de inseguridad y que han quedado traumadas o con mucho miedo y el tener un gas pimienta en la mano les da la fuerza para salir de sus casas. También es para aquellas personas que no han atravesado una situación así, pero que ha pasado en su entorno o que están al tanto de lo que puede pasar.

Es necesario porque te da la seguridad que no tenés cuando estás en la calle, sea donde sea; pueden ser útiles en la parada del bondi, cuando salís de la facultad a la noche, y hasta cuando salís a caminar. También tenemos testimonios de gente que sufre violencia de género y, desde nuestro pequeño granito de arena, también pensamos en ellas para aportarles una cuota de seguridad a todas esas personas que están en vulnerabilidad.

In: ¿Qué es lo más solicitado y por quiénes?

Victoria: El gas pimienta y la alarma personal. El segundo producto es básicamente una alarma de auto en tus manos, y vos cuando la activás no solo alertás a tu entorno de que algo está pasando, sino que aturdís y asustás al agresor o ladrón. Una clienta nos dijo que gracias a ella pudo evitar que le robaran el celular y la bici.

También el gatito manopla es uno de los más demandados porque, creo yo, es una especie de símbolo de la defensa personal. Es accesible, económico y parece un accesorio de moda, pero en realidad es una manoplita hecha en 3D súper filosa y bien firme.

Generalmente nuestro público son mujeres y disidencias, o varones que le compran a otras mujeres.

In: ¿Algún testimonio que destaques?

Victoria: Se me pone la piel de gallina, porque uno no se da cuenta del alcance que tu emprendimiento puede tener. Una chica nos contó por Instagram, en estado de shock, que ‘estaba agradecida eternamente’ porque gracias al gas pimienta había sobrevivido a un asalto con arma de fuego. Nosotros no le dimos difusión al testimonio porque no vamos a promover que se defiendan ante un arma de fuego, es algo muy peligroso. Yo tengo mentalizado que si alguien me apunta con un arma, bueno, le doy todo lo que tengo, y eso es lo que deberías hacer: preservar tu vida ante todo. Pero esta chica reaccionó como pudo, trató de defenderse y le salió bien. Como este tenemos cientos de testimonios que con nuestros productos se han podido defender y evitar robos.

In: ¿Tienen planes a futuro con Avisame?

Victoria: ¡Muchos! Actualmente no tenemos local, así que estamos yendo en esa dirección. Ya hicimos una alianza con Josefina Arroyuelos que es una profe feminista de defensa personal —cinturón negro en kung fu— de hace más de 20 años y que tiene un proyecto que se llama «Autodefensa Córdoba»; con ella queremos instruir a las personas que compren elementos de defensa personal.

Queremos dar seminarios integrales, tipo en cuatro horas enseñar cómo se utilizan todos los elementos que tenemos con técnicas de defensa. Y también estamos empezando con la venta mayorista.

Kit Survivor, que incluye un llavero puño de mono, gas pimienta camuflado y una tarjeta navaja. Foto: @avisamecuandollegues.arg

Nota gentileza de Infonews.-

Fotos: @avisamecuandollegues.arg