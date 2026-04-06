6 de abril de 2026

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Avanza la producción de baldosas para mejorar la accesibilidad en Roque Pérez

Redacción 3 horas atrás

 

El intendente municipal de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini, junto al secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Hernán Reinero, supervisaron el inicio de la fabricación de baldosas destinadas a la construcción de rampas para personas con discapacidad.

Estos elementos serán colocados en las esquinas de las veredas del centro urbano, con el objetivo de mejorar la accesibilidad, promover la inclusión y optimizar el uso del espacio público para toda la comunidad.

La producción se llevará adelante en etapas, priorizando la demanda y los sectores de mayor circulación, y está a cargo de personal municipal, fortaleciendo así el trabajo local y la respuesta a las necesidades de los vecinos y vecinas.-


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