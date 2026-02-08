Autos y pick ups más patentados en enero 2026

El inicio de 2026 confirmó el protagonismo de los modelos y marcas líderes en el mercado automotor argentino, con una fuerte presencia de pick ups y autos de producción regional entre los más patentados del mes.

En el ranking de modelos, la Toyota Hilux volvió a ubicarse al tope con 3.403 unidades, consolidando su liderazgo histórico y su dominio dentro del segmento de utilitarios. En segundo lugar se posicionó el Fiat Cronos, que con 3.215 patentamientos recuperó el primer puesto entre los autos y se mantuvo como uno de los pilares del mercado local. El Peugeot 208 ocupó el tercer escalón con 2.887 unidades, seguido muy de cerca por la Ford Territory (2.864), uno de los SUV que más creció en el último tiempo.

El segmento de pick ups medianas volvió a ser uno de los más fuertes del mercado. Además de la Hilux, se destacaron la Ford Ranger, con 2.482 unidades, y la Volkswagen Amarok, que alcanzó 2.145 patentamientos, conformando un top tres dominado por vehículos orientados tanto al trabajo como al uso familiar.

Otros modelos con buen desempeño fueron la Volkswagen Tera (2.187), la Chevrolet Tracker (1.905), el Peugeot 2008 (1.795) y el Volkswagen Polo (1.681), reflejando una oferta equilibrada entre autos, SUV y utilitarios.

En cuanto a las marcas, Volkswagen lideró el mercado de enero con 9.785 unidades patentadas, seguida por Fiat (8.451) y Toyota (7.509), en un escenario de alta competencia entre los principales jugadores. Ford se ubicó en el cuarto lugar con 6.775 unidades, mientras que Peugeot y Chevrolet completaron el grupo de marcas con mayor volumen mensual.

Autor: Negocios & Autopartes

Fuente: ACARA.

Gentileza Taller Actual.-

N de la R de www.rpereznet.com.ar: Ya hay vehículos con patentes que comienzan con las letras AI.-