Asueto por el Día del Trabajador Municipal en Roque Pérez

El intendente municipal de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini, decretó asueto administrativo para el viernes 7 de noviembre de 2025, con motivo de la conmemoración del “Día del Trabajador Municipal”, que se celebra cada 8 de noviembre según lo establecido en el Artículo 108° del Convenio Colectivo de Trabajo vigente.

La medida, formalizada mediante decreto, establece que el personal dependiente de la Municipalidad de Roque Pérez tendrá asueto durante la jornada del viernes, mientras que las distintas áreas municipales adoptarán las medidas necesarias para garantizar la prestación de los servicios esenciales.

El decreto lleva la firma del secretario General del Municipio, Nahuel Tolosa, y del intendente Maximiliano Sciaini.-

